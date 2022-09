रांची: मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की. जिसमें पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश में सबसे अधिक बारिश झारखंड के बालूमाथ लातेहार जिला में रिकॉर्ड दर्ज किया गया. निम्न दबाव का असर बंगाल की खाड़ी (Low Pressure in Bay of Bengal) से चलकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी देर शाम पहुंचेगा. जिसकी वजह से 21 और 22 तारीख को राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है (rain in Jharkhand due to low pressure in Bay of Bengal).

विभाग ने 21 तारीख को रांची, गुमला, सिमडेगा और लातेहार जिला के कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा के साथ-साथ लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी है. मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मॉनसून सक्रिय और पूरी तरह असरदार रहेगा. मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 21 और 22 सितंबर को इसका असर राज्य के सभी जिलों में देखने को मिलेगा. जिसके चलते भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है.

वहीं 24 तारीख से मौसम शुष्क होगा और आसमान साफ रहेगा. तापमान में थोड़ी गिरावट होगी और राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है.