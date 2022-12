रांची सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- हर स्थिति के लिए तैयार

रांची सदर अस्पताल में भी कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया(Mock drill organized regarding Corona in Ranchi ) है. मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता(health ministe banna gupta ) समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना से निपटने के कई जानकारियां दी गई. इसके साथ ही कोरोना मरीज के आने के बाद कैसे क्या करना है, इसका रिहर्सल किया गया. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है. हालांकि अभी तक मेडिकेसन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है.

आईआरबी 10 के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, कहा- महिलाएं हो रही सशक्त

पलामू में आयोजित आईआरबी 10 के पासिंग आउट परेड (Passing out parade ceremony of IRB 10 in Palamu) समारोह में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए. जहां कुल 554 जवानों ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रही. मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड में महिलाएं सशक्त बन रही हैं.

देश में coronavirus संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी

आज Union Health Ministry India की ओर से पिछले चौबीस घंटे में सामने आए covid-19 वायरस संक्रमण के नए मामलों की घोषणा कर दी गई है. India covid cases . corona in china . Omicron . Omicron Subvariants BF.7

कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने लिया तैयारियों का जायजा, जानिए झारखंड के अस्पतालों में कैसा रहा मॉकड्रिल

कोरोना संक्रमण चीन सहित कई देशों में खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है. भारत में कोरोना अपना आतंक ना फैलाए और अस्पताल में इलाज ठीक से इसी को लेकर मंगलवार को मॉकड्रिल किया गया (Mock drill to deal with corona). झारखंड के अस्पतालों में भी डॉक्टरों की टीम और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी तैयारियों को परखा.

सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे पलामू, आईआरबी 10 के पासिंग आउट परेड समारोह में हुए शामिल

पलामू में जैप 8 मुख्यालय में आईआरबी 10 के पासिंग आउट परेड समारोह(Passing Out Parade Ceremony of IRB 10) में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं. इस मौके पर डीजीपी समेत तमाम वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

परिवार के साथ होटल गए बेंगाबाद बीडीओ संग बदसलूकी, वीडियो वायरल, माफी के बाद शांत हुआ मामला

गिरिडीह के बेंगाबाद बीडीओ संग बदसलूकी की घटना एक होटल में घटी(Misbehavior with Bengabad BDO in giridih) है. इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ है. हालांकि बाद में होटल के स्टाफ द्वारा गलती स्वीकारने तथा माफी मांगने से मामला शांत हुआ. इस घटना का वीडियो वायरल हो चुका है. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

धनबाद रेल मंडल में हादसा, मालगाड़ी की तीन बोगी बेपटरी, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

धनबाद रेलमंडल के टनकुप्पा रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है. इस हादसे में मालगाड़ी की तीन बोगी डिरेल हो गई( goods train derailed in koderma). हादसे के बाद से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.

खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड हॉकी की दोनों टीमें, भुवनेश्वर में चल रही है प्रतियोगिता

भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स (Khelo India Youth Games in Bhubaneswar) के सेमीफाइनल में झारखंड हॉकी की दोनों टीमें पहुंच गई हैं. क्वार्टर फाइनल मैच में पुरुष टीम ने उत्तर प्रदेश और महिला टीम ने मिजोरम को हराया.

क्रूज से विदेशी पर्यटक पहुंचे साहिबगंज, सुबह वाराणसी के लिए हुए रवाना

सोमवार की शाम विदेशी पर्यटक क्रूज से साहिबगंज पहुंचे (Foreign tourists reached Sahibganj) और मंगलवार की सुबह वाराणसी के लिए रवाना हो गए. क्रूज पर सवार पर्यटक स्वीटजरलैंड और जर्मनी के रहने वाले थे.

रामगढ़ के कुजू रेलवे साइडिंग पर बवाल, कोयला लदे रैक को खाली कराने को लेकर मारपीट

रामगढ़ के कुजू रेलवे स्टेशन के निकट बने रेलवे साइडिंग में कोयला लदे रेल रैक को खाली कराने व वर्चस्व को लेकर रामगढ़ झामुमो जिलाध्यक्ष विनोद किस्कू और कुजू के विनोद पहाड़ी सहित उनके समर्थकों के बीच एक दूसरे पर जमकर लाठी-डंडे बरसे(Uproar on Kuju railway siding of Ramgarh). जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.