बरेली: चंद पैसों के लालच में झारखंड की बीए की छात्रा अपनी भाभी के साथ अफीम तस्कर बन गई. बरेली में अफीम की तस्करी करने आई ननद, भाभी सहित 5 तस्करों को बरेली की एसटीएफ यूनिट ने शनिवार रात गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों से 5 किलो अफीम भी बरामद किया. पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी झारखंड के रहने वाले (Jharkhand opium smugglers arrested) हैं.

बरेली में झारखंड के अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं. जानकारी के अनुसार बरेली की एसटीएफ यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली कि झारखंड से कुछ लोग मादक पदार्थों की तस्करी कर बरेली सप्लाई देने आ रहे (Jharkhand student came to supply opium) हैं. इसी सूचना पर एसटीएफ की टीम ने बरेली के कोतवाली क्षेत्र के चौपला चौराहा के पास घेराबंदी कर एक छात्रा और उसकी भाभी सहित चार लोगों को जब हिरासत में लेकर पूछताछ कि तो उन्होंने बताया कि यह अवैध मादक पदार्थ (अफीम) हम चतरा से लेकर बरेली में रहने वाली झारखंड की राधा डांगी को सप्लाई (opium from jharkhand to bareilly) देनी थी. लेकिन सप्लाई देने से पहले एसटीएफ की टीम ने तस्कर योगेन्द्र, अजय, लक्ष्मी, अंजली को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद अवैध मादक पदार्थ (अफीम) की सप्लाई लेने वाली राधा डांगी को भी गिरफ्तार कर लिया.

एसटीएफ की गिरफ्त में आए अफीम तस्करों में अंजलि स्नातक की छात्रा है. वह अपनी भाभी लक्ष्मी के साथ अफीम की सप्लाई देने के लिए बरेली आई थी. बरेली एसटीएफ यूनिट ने अंजलि और उसकी भाभी लक्ष्मी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. एसटीएस बरेली यूनिट के प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आए झारखंड के अफीम तस्कर से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से हैं. पैसों की जरूरत के चलते करियर के रूप में अफीम की सप्लाई देने बरेली आए थे. झारखंड से बरेली अफीम पहुंचाने के लिए उन्हें 4000 रुपये मिलते थे. पैसों की लालच में आकर वह इस धंधे में लिप्त हो गए.

गिरफ्तार आरोपियों में योगेन्द्र कुमार डांगी पुत्र चन्द्रिका डांगी, निवासी ग्राम और पोस्ट गिधौर थाना चतरा, झारखंड, अजय यादव पुत्र चन्द्रदेव यादव निवासी ग्राम, बाराबंकी पोस्ट टटरा थाना राजपुर चतरा, झारखंड, लक्ष्मी देवी पत्नी भरत राना निवासी ग्राम करीवासन पोस्ट और थाना कटकमसांडी हजारीबाग, झारखंड, अंजली धान पुत्री स्वः किशोरी धान, निवासी ग्राम करीवासन पोस्ट व थाना कटकमसांडी हजारीबाग, झारखंड, राधा डांगी पत्नी फूल कुमार निवासी ग्राम रामगण थाना पतरातू रामगढ़, झारखंड शामिल है.