रांची: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक भारतीय दवा कंपनी की बनीं चार दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट के बाद झारखंड का औषधि नियंत्रण निदेशालय भी सतर्क (Jharkhand Drug Control Directorate Alert Regarding four Medicine) हो गया है. राज्य की औषधि नियंत्रक ऋतु सहाय ने सभी ड्रग इंस्पेक्टर, औषधि नियंत्रण के उप निदेशकों, संयुक्त निदेशकों और राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट जारी किया है. साथ ही यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द यह पता लगाया जाए कि राज्य के दवा बाजार में ये चारों दवा उपलब्ध हैं या नहीं, अगर उपलब्ध हैं तो उसे सील कर दिया जाए. दरअसल अफ्रीकन कंट्री, गांबिया में बच्चों पर दवा के कुप्रभाव के संदर्भ में ये अलर्ट जारी किया गया है.



औषधि नियंत्रक ने जानकारी दी: झारखंड की औषधि नियंत्रक ऋतु सहाय ने फोन पर ईटीवी भारत से कहा कि WHO के अलर्ट के बाद एहतियातन औषधि नियंत्रण निदेशालय ने यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से जो जानकारी मिली है. उसके अनुसार जिन चार दवाओं को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया है. उन दवाओं का निर्माण एक्सपोर्ट के लिए ही हुआ था. ऐसे में राज्य के दवा बाजार में उसकी उपलब्धता की संभावना न के बराबर है. बावजूद इसके निदेशालय कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता. इसलिए सभी सिविल सर्जनों, औषधि निरीक्षकों, संयुक्त निदेशकों को अपने अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ये चार तरह की दवाओं को लेकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं यह दवा बाजार में तो नहीं आयी हुई है.



राज्य की औषधि नियंत्रक से मिली जानकारी के अनुसार WHO ने भारत में बनी जिन चार दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. उसमें हरियाणा की एक कंपनी की सर्दी- खांसी की दवा है, जिसका नाम प्रोमेथजीन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड एंड कफ सिरप है. जिसमें डायलिन ग्लाइकॉन और एथिलीन ग्लाइकॉल निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया था.