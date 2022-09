रांची: झारखंड में जेडीयू खुद को मजबूत करने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चला रहा है (JDU launches membership campaign). इसी को लेकर गुरुवार को राजधानी के बिरसा चौक पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेताओं ने कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चलाया (JDU membership campaign in ranchi). जेडीयू के नेताओं ने बिरसा चौक पर नीतीश कुमार जिंदाबाद और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, जैसे नारे लगाकर लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाया.

सदस्यता ग्रहण करने आए लोगों ने कहा कि झारखंड में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति बन गई है. ऐसे में एक नए विकल्प की आवश्यकता है. सबसे बेहतर विकल्प के रूप में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा जा रहा है इसलिए जनता झारखंड में जेडीयू के साथ जुड़ रही है.

झारखंड जदयू प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा: लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने पहुंचे झारखंड जदयू के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार बताते हैं कि आज की तारीख में पूरा देश बिहार मॉडल की तारीफ कर रहा है तो ऐसे में जरूरी है कि बिहार का सबसे करीबी राज्य होने के नाते झारखंड में भी नीतीश मॉडल लागू हो, ताकि यहां के भी लोगों का पूर्ण विकास हो सके. जदयू प्रवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि पूरे राज्य में 25 लाख लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसको लेकर पूरे राज्य में जोर-शोर से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं.

वहीं जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर चुकीं रानी मुंडा ने बताया कि झारखंड में भी बिहार की तरह एक सशक्त मुख्यमंत्री की आवश्यकता है इसलिए जेडीयू के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं.



सदस्यता ग्रहण करने के बाद आकाश मुंडा बताते हैं कि नीतीश कुमार को लोग अब धीरे-धीरे पूरे देश में पसंद कर रहे हैं. उनकी नीति और अच्छी नियत के साथ राज्य के लोगों को बेहतर सरकार मिल सके इसलिए झारखंड में भी नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत होगी.