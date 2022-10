जमशेदपुरः शहर में साकची थाना क्षेत्र स्थित शारदामणि स्कूल की 9वीं की छात्रा ऋतु मुखी के आत्महत्या की कोशिश के मामले में कार्रवाई (girl student clothes took off case) हुई है. पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर (Teacher arrested for taking off girl clothes) लिया है. इससे पहले रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता छात्रा के परिजनों से मिले और उसका हालचाल लिया. वहीं शनिवार को इस घटना के विरोध में मुखी समाज और कई छात्र संगठन ने बिष्टुपुर स्थित जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव किया था. हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने शनिवार को ही आरोपी शिक्षिका चंद्रा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था.

इसे भी पढ़ें- छात्रा के कपड़े उतरवाने का मामलाः स्वास्थ्य मंत्री बोले- दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, छात्रा का कराएंगे एम्स में इलाज

क्या है मामलाः ये पूरा मामला 14 अक्टूबर का है, जहां एक शिक्षिका द्वारा नकल के शक में छात्रा के कपड़े उतरवाए गए थे. शारदामणि स्कूल में परीक्षा चल रही थी, परीक्षा के दौरान शिक्षिका को शक हुआ की छात्रा ऋतु नकल कर रही है. इसके बाद टीचर ऋतु को दूसरे कमरे में ले गयी और उसके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली. इससे आहत ऋतु घर पहुंची और खुद को कमरे में बंद कर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली. इसके बाद तत्काल उसे एमजीएम लाया गया, जहां से उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया. इस मामले में परिजनों और स्थानीय बस्ती वालों ने 15 अक्टूबर शनिवार को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के पास जमकर हंगामा किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. इस हंगामे के बाद आरोपी शिक्षिका को हिरासत में लिया गया. इधर मामले में जिला उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए दो सदस्यीय जांच टीम का गठन किया.

16 अक्टूबर को डीसी और एसडीएम पीड़ित छात्रा ऋतु से मिलने अस्पताल पहुंचे और उसका हालचाल जाना. डीसी ने अस्पताल के चिकित्सकों से ऋतु के स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रविवार शाम टीएमएच पहुंचकर छात्रा ऋतु का हालचाल लिया. परिजनों से मिलकर मंत्री ने छात्रा के निशुल्क इलाज और जरूरत पड़ी तो बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की बात कही. उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को माफ नहीं किया जाएगा.