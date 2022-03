जयपुर: जयपुर पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Action Against Drug Mafia) को अंजाम दिया है. पुलिस ने दौसा के सिकंदरा पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करने जा रहे दो तस्करों को दबोचा है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 किलो 545 ग्राम अफीम बरामद की है. बताया जा रहा है कि बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 60 लाख रुपये (two smugglers caught with illegal opium) है. आरोपी के पास से 12 चक्का ट्रेलर को भी जब्त कर लिया गया है.

एडीजी क्राइम रवि प्रकाश के मुताबिक जयपुर क्राइम ब्रांच टीम लगातार अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. 31 मार्च को दौसा जिले के सिकंदरा पुलिस थाना क्षेत्र में दो बड़े मादक पदार्थ तस्करों को दबोचा गया है. आरोपी के कब्जे से 12 किलो 545 ग्राम उच्च क्वालिटी की अवैध अफीम बरामद की गई है. तस्करी के प्रयोग में लिए जा रहे 12 चक्का ट्रेलर को जब्त किया गया है. मुखबिर की सूचना पर उप अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और इंस्पेक्टर राम सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीम को दौसा और भरतपुर की तरफ रवाना किया गया.

पुलिस की टीम ने दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर नारकोटिक्स विभाग अजमेर की टीम के साथ मिलकर नाकाबंदी शुरू की. इस दौरान टीम ने ट्रेलर को रुकवाया और चालक और साथी से पूछताछ की तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए. पुलिस की टीम ने ट्रेलर को चेक किया तो उसमें एक प्लास्टिक के केन में संदिग्ध तरल पदार्थ मिला. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मादक पदार्थ अफीम है. इसपर पुलिस ने भीलवाड़ा निवासी आरोपी रोशन लाल जाट और अनिल कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अवैध मादक पदार्थ झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चौपारण में रहने वाले शौकत अली और शेर खान से लेकर आए थे. मादक पदार्थ वहां के जंगलों में आदिवासियों की ओर से उगाया जाता है. इसका फंड नक्सली ही प्रयोग करते हैं. मादक पदार्थ भीलवाड़ा निवासी दुर्गा लाल बलाई ने मंगवाया था. आरोपी रोशन ने पूछताछ में बताया कि वह पहले भी कई बार झारखंड से दुर्गालाल के लिए मादक पदार्थ लेकर आ चुका है. दुर्गा लाल भीलवाड़ा जिले का एक बड़ा तस्कर है. पुलिस की टीम दुर्गा लाल को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है. दोनों आरोपियों को नारकोटिक्स विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है. नारकोटिक्स विभाग की ओर से एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है. बरामद अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है.