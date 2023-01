देखें पूरी खबर

रांचीः नया साल 2023 झारखंड के लिए अच्छा ही गुजरने वाला है, आने वाले समय में कोई विशेष चिंता की बात नहीं है. ये दावा है ज्योतिष शास्त्री पीएन चौबे का. उनकी मानें तो झारखंड की कुंडली सिंह लग्न की बनती है, मिथुन राशि है ग्रहण दोष है, कुंडली में चंद्रमा और राहू एक साथ हैं (nakshatra of jharkhand in new year 2023). लेकिन सिंह लग्न में जो गुरु हैं जिनकी महादशा चल रही है. इसलिए प्रदेश की सियासी परिदृश्य अच्छा रहने वाला है (Horoscope of jharkhand in new year 2023).

सिंह लग्न की है झारखंड की कुंडलीः नव वर्ष 2023 का आगमन हो चुका है. इन सबके बीच सभी के मन में जिज्ञासा इस बात की है कि नया साल झारखंड के लिए कैसा होगा, झारखंड के नक्षत्र कैसे हैं, ग्रहों की दशा और दिशा क्या होगी. इन मानसिक उलझनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्री पीएन चौबे. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में उन्होंने ना केवल नया साल राज्य के लिए अच्छा होगा बल्कि तरक्की के साथ कृषि उपज भी अच्छा होने की संभावना जताई है. ज्योतिष पीएन चौबे की मानें तो झारखंड की कुंडली (kundali of Jharkhand) सिंह लग्न की बनती है, मिथुन राशि है और ग्रहण दोष है, इसके साथ ही इस कुंडली में चंद्रमा और राहू एक साथ हैं. लेकिन सिंह लग्न में जो गुरु हैं जिनकी महादशा चल रही है इसलिए झारखंड के लिए चिंता की बात नहीं है. वर्तमान समय में गुरु में अभी बुध चल रहे हैं जो लाभेश और धनेश के द्योतक हैं मगर ठीक जगह पर नहीं होने की वजह से सत्ता और सिंहासन के लिए अभी कुछ समय परेशानी भरा रहेगा.

झारखंड की कुंडली

2023 में नौकरी के लिए युवाओं को अवसरः ज्योतिष पीएन चौबे का दावा है कि आने वाला 2023 युवाओं के लिए नौकरी के व्यापक अवसर लाएगा. 17 जनवरी के बाद झारखंड की कुंडली में यह दर्शाता है कि शनि लंबे समय के बाद त्रिकोण भाव में आ रहे हैं, जो युवाओं के लिए ना केवल व्यापक अवसर प्रदान करेगा बल्कि नौकरी भी मिलेगी. कोरोना को लेकर जताई जा रही कई आशंका को खारिज करते हुए पीएन चौबे ने कहा कि झारखंड में इसका कोई खास असर नहीं दिखेगा. उनका मानना है कि बैक्टीरिया का संबंध केतू, गुरु, शनि और कुछ हद तक राहू से भी है. लेकिन यह सभी अलग-अलग हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. पिछली बार की तरह इस वायरस का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा, पूरी तरह से यह कंट्रोल में रहेगा, इसलिए लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

जनता को ठगने देने वाले नेता नया साल खुद खायेंगे धोखाः झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करते हुए ज्योतिष पीएन चौबे का मानना है कि 2023 में राजनेताओं को सावधान रहने की जरूरत है अगर वो कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राहू कुटनीति और शनि के अंतर्गत राजनीति का क्षेत्र आता है. शनि 17 जनवरी 2023 को मूल त्रिकोण राशि में पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो नेता जनता को छलने का काम करेंगे, उन्हें खुद धोखा खाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि शनि जब कुंभ राशि में आएंगे तो सिंह, मेष और वृश्चिक राशि के जातक को सावधान रहने की जरूरत है. कुंभ, मीन, कन्या, धनु और कर्क राशि वालों के लिए भी साल 2023 लाभदायक होगा.