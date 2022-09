रोहतास: बिहार के रोहतास (Rohtas Crime News) में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जीटी रोड स्थित गैमन पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से विस्फोटक प्रदार्थ बरामद किया है. विस्फोटक को वाहन में छुपाकर (One Arrested With Explosive In Rohtas) लाया जा रहा था. इस मामले झारखंड के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है.

झारखंड से लाया जा रहा था खेप: रोहतास के एसपी आशीष भारती (SP Ashish Bharti) ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव तथा आगामी पर्व को लेकर विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली की झारखंड से विस्फोटक की खेप सासाराम के लिए लाया जा रहा है. इसी सूचना पर पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष डेहरी राजीव रंजन के नेतृत्व में सोन नदी स्थित गेमन पुल पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया.



500 किग्रा अमोनियम नाइट्रेट बरामद: इसी दौरान जब सफेद रंग के स्कॉर्पियो को शक के आधार पर जांच की गई तो उसमें छिपाकर रखे गए 500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया. रोहतास एसपी ने बताया कि विस्फोटक को पहाड़ में इस्तेमाल करने के लिए लाया जा रहा था. इस मामले में एक शख्स सिद्धांत कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो ग्राम पंडवा लोहरा जिला पलामू झारखंड का रहने वाला है. पुलिस ने स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है.

"आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे जिले में वाहन चेकिंग चलायी जा रही है. इसी क्रम में सूचना मिली कि झारखंड से विस्फोटक लाया जा रहा है. ऐसे में पुलिस टीम को जांच के लिए थानाध्यक्ष डेहरी राजीव रंजन के नेतृत्व में भेजा गया. टीम ने एक अभियुक्त को 500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ गिरफ्तार किया है" - आशीष भारती, एसपी, रोहतास

गिरफ्तार आरोपी से चल रही पूछताछ: रोहतास में पत्थर खनन पहले से ही बंद है. ऐसे में झारखंड से स्कॉर्पियो में विस्फोटक की खेप को लाना सवाल खड़े करते हैं. इस संबंध में डेहरी नगर थाना में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के क्रम में अन्य अपराधियों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.