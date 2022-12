रांची: इस बार गूंज महोत्सव-2022 का आयोजन 18 दिसंबर को होगा. इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्य अतिथि (Governor will be chief guest at Goonj Mahotsav-2022) को रुप में आमंत्रित किया जा रहा है. आमंत्रण देने के लिए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो गुरुवार को राज्यपाल से मिले.

राज्यपाल को गूंज महोत्सव-2022 के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की. इस दौरान सुदेश महतो ने गूंज महोत्सव के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया. जिसे राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकार किया.



सिल्ली स्टेडियम में होगा गूंज महोत्सव : गूंज महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय परंपरा को संजोने, लोक कलाकारों को मंच देने, युवा प्रतिभा निखारने, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, हेल्थ कैंप और कौशल विकास का काम करना है. गूंज महोत्सव का आयोजन सिल्ली स्टेडियम परिसर में 18, 19 और 20 दिसंबर को होगा. महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. गूंज महोत्सव-2022 को लेकर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि तीन दिनों के महोत्सव में कई योजनाएं और सेवाओं की शुरुआत की जायेगी. हम सभी को मिलकर सृजन के प्रयासों को मूर्त रूप देना है, ताकि वर्तमान के साथ भविष्य की पीढ़ियां अवसरों को अपने पक्ष में कर सके.