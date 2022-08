रांचीः बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड के लगभग सभी इलाकों में जोरदार बारिश हुई है. 15 अगस्त तक सामान्य से कम बारिश(below normal rain in ranchi) की वजह से जहां खेतों में पानी नहीं थे और तालाब सूख रहे थे. डैम का जलस्तर लगातार कम हो रहा था तो अब कांके डैम में पानी लबालब भरने की वजह से डैम का फाटक खोलना पड़ा (gate of Kanke Dam was opened)है. ईटीवी भारत की टीम जब कांके डैम के फाटक से निकल रहे लाखों लीटर पानी का दृश्य अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचीं तो वहां का नजारा काफी मनमोहक था. आसपास की गांव की महिलाएं, किशोर, बुज़ुर्ग सभी बड़ी संख्या में कांके डैम के फाटक खुलने के बाद आवाज के साथ ऊंचाई से गिर रहे पानी के अद्भुत नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए पहुंच रहे थे.





कांके डैम के पास के गांव चटकपुर से फाटक खुलने का नजारा देखने आयी एक महिला के चेहरे पर इतनी खुशी मानो उसने आज पानी के मनमोहक नजारे को पास से देख लिया हो. वहीं किशोरों में भी उत्साह किसी से कम नहीं. डैम का फाटक खुलने (gate of Kanke Dam was opened) का दृश्य देखने आए लोगों और डैम के कर्मचारियों ने जहां खुशी का इजहार किया. वहीं डैम की देखरेख करने वाले संदीप ने बताया कि शनिवार रात डैम में जलस्तर अधिकतम क्षमता 28 फीट को पार कर गया था. इसके बाद तत्काल रात साढ़े दस बजे डैम का फाटक खोलना पड़ा. अभी भी डैम में 27.4 फ़ीट पानी है, इसे 27 फीट होने पर बंद कर दिया जाएगा. संदीप ने बताया कि डैम लबालब भरा हुआ है और इस मॉनसून में पहली बार डैम का गेट खोलना पड़ा है. जबकि पिछले साल अच्छी मॉनसूनी बारिश की वजह से डैम के गेट को कई बार खोलना पड़ा था ताकि क्षमता से अधिक पानी होने का दवाब डैम पर न पड़े. डैम कर्मी संदीप कुमार महतो ने बताया कि इस वर्ष भी डैम के लबालब भर जाने का असर यह होगा कि गर्मी के दिनों में रांंचीवासियों को जल संकट या पानी की राशनिंग जैसी दिक्कत नहीं होगी.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र

रांची के रुक्का डैम और हटिया डैम में भी जलस्तर बढ़ा है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता एवं एसडीओ जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं. गौरतलब है कि राजधानी रांची के घरों में जलापूर्ति(water supply in ranchi) मुख्य रूप से रुक्का डैम, कांके डैम और हटिया डैम से की जाती है. तीनों डैम के लबालब भर जाने से अगले वर्ष गर्मी तक या फिर मॉनसून के दस्तक देने तक पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी. पिछले वर्ष अच्छी बारिश से तीनों डैम का जलस्तर काफी बढ़िया हो गया था, परंतु इस वर्ष शुरुआती दो ढाई महीने में मॉनसून की बेहद कम बारिश ने चिंता बढ़ा दी थी. परंतु पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से रांची सहित राज्य के ज्यादातर इलाकों में अच्छी वर्षा हुई है और रांची के डैम लबालब भर गए हैं. कांके डैम का तो फाटक भी खोलना पड़ा है.