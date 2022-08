रांचीः राजधानी के अरगोड़ा निवासी मंटू स्वासी की हत्या कर दी गई है. वह 14 अगस्त से घर से लापता था. पुलिस ने उसकी हत्या का खुलासा कर लिया है. मंटू की हत्या उसके दोस्त ने ही की है(friend killed friend in ranchi). पुलिस ने आरोपी दोस्त को पकड़ लिया है. हालांकि अभी तक मंटू का शव बरामद नहीं हो सका है.

दरअसल राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला मंटू स्वासी 14 अगस्त की शाम से ही लापता था. जिसे लेकर मंटू की मां ने अरगोड़ा थाने में उसके लापता होने की सूचना दी. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले. सुराग को खंगालने के बाद पुलिस ने मंटू के दोस्त सोनू से पूछताछ की तो उसकी हत्या का खुलास हुआ(friend killed friend in ranchi). हत्या की वजह एक ब्लूटूथ था. आरोपी सोनू ने बताया कि उसने मंटू के हत्या केवल एक ब्लूटूथ के लिए कर दी(friend killed friend for bluetooth in ranchi ).

मामले की जानकारी देते हुए अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि आरोपी दोस्त सोनू, मंटू से हरमू नदी के पास ब्लूटूथ छीन रहा था. इसे लेकर दोनों में विवाद हुआ. जिसके बाद सोनू ने मंटू को हरमू नदी में धक्का दे दिया, उस दरम्यान बारिश हो रही थी और नदी में भी काफी पानी था. जिस कारण वह नदी में बह गया. अब तक शव भी नहीं मिल पाया है. जिसकी तलाश के लिए पुलिस प्रयास कर रही है.