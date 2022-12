रांचीः झारखंड सरकार ने चार प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों की बुधवार को पोस्टिंग कर दी (Four Trainee IPS Officers Got Posting) है. इनमें मूमल राजपुरोहित असम कैडर से झारखंड कैडर में आईं हैं. मूमल को रांची में हेड क्वार्टर वन डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं ऋषभ गर्ग को मेदनीनगर पलामू का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है, सुमित कुमार को जमशेदपुर सहायक पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है, वहीं प्रवीण कुमार पुष्कर को कोडरमा का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है.



अब रांची में तीन आईपीएसः गौरतलब हो कि राजधानी रांची में आईपीएस अधिकारियों के ज्यादातर पद खाली (Most Of The Posts Of IPS Officers Are Vacant) हैं. राजधानी का यह हाल है कि यहां न तो सिटी एसपी हैं और न ही ट्रैफिक एसपी. रांची में आईपीएस अफसर के नाम पर सीनियर एसपी किशोर कौशल और ग्रामीण एसपी नौशाद आलम हैं. नौशाद आलम ग्रामीण एसपी के साथ ट्रैफिक एसपी का भी काम देख रहे हैं. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है. रांची में नई पोस्टिंग के बाद तीन आईपीएस अफसर हो जाएंगे.

अधिसूचना

रांची में ट्रैफिक एसपी का पद खालीः पांच अगस्त को रांची के तत्कालीन ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का ट्रांसफर हुआ था. उसके बाद से अब तक रांची में नियमित ट्रैफिक एसपी की पोस्टिंग नहीं हुई है. हालांकि कुछ दिन तक सीसीआर एएसपी रिष्मा रमेशन ट्रैफिक एसपी के प्रभार में रहीं, लेकिन बुधवार को उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया.ऐसे में रांची की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाला फिलहाल कोई आईपीएस नहीं है.

अपराध पर अंकुश लगाने में होगी सहूलियतः झारखंड में चार प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग से पुलिस विभाग को अब अपराध पर अंकुश लगाने में सहूलियत होगी. गौरतलब हो कि इन दिनों रांची और जमशेदपुर में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया. रांची में चोरी और हत्या, वहीं जमशेदपुर में नशे के सौदागर काफी सक्रिय हो गए हैं.