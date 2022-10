रांचीः राजधानी के पहाड़ी मंदिर रोड स्थित एमएस बालाजी पावर सॉल्यूशन के बैट्री गोदाम में आग लग गयी (fire broke out at godown in ranchi). इससे लोगों में हड़कंप मच गया. इस आग के कारण आसपास के घरों में भी धुंआ भर गया. आग की सूचना दमकल को दी गयी, मौके पर पहुंची दो गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया (fire in battery godown in ranchi).