रांची: एक तरफ राज्य में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार फैसला ले रही है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी के प्रति भी सरकार का प्रेम बढ़ा है. इसके पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन शिक्षा विभाग ने एक एनजीओ के माध्यम से स्कूलों में अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया (English Literacy Program Will runs in Schools) है. जिसके तहत स्कूली बच्चों और शिक्षकों को अंग्रेजी की जानकारी दी जाएगी. लीप फॉर वर्ड एनजीओ को इसके लिए अधिकृत किया गया है.

ये भी पढे़ं-झारखंड में मैट्रिक और इंटर की एक टर्म में होगी परीक्षा, विद्यार्थी खुश

कार्यक्रम का मकसद बच्चों में अंग्रेजी क्षमता को बढ़ाना हैः इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में अंग्रेजी क्षमता को बढ़ाना (To Enhance The English Ability of Children) है, ताकि क्षेत्रीय भाषा पढ़नेवाले स्कूली छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार पाने में कोई कठिनाई न हो. दरअसल, राज्य की सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भारत सरकार के सहयोग से एक संस्था द्वारा सर्वे कराया गया था. जिसमें झारखंड सहित देश के कुछ राज्यों में अंग्रेजी पठन-पाठन की स्थिति अच्छी नहीं (English Education In Poor Condition) थी. जिसके बाद विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भाषा स्कूलों में अंग्रेजी निरक्षरता की समस्या का समाधान करने के लिए अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

देश के नौ राज्यों में चलाया जा रहा है कार्यक्रमः अंग्रेजी साक्षरता का यह कार्यक्रम वर्तमान में देश के नौ राज्यों में चल रहा है, जोकि झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना में चल रहा है.



झारखंड में शिक्षकों और बच्चों का पंजीयन शुरूः अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कार्य जारी है. राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ अभिनव कुमार की सहमति से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत राज्य में अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति मिली है. अब तक कुल 47,947 शिक्षक पंजीकृत हुए हैं और ऑनलाइन 25 प्रशिक्षणों के तहत कुल 40,447 शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं.

वर्ड पावर चैंपियनशिप के लिए बच्चों को तैयार करेगा एनजीओः वर्ष के अंत में क्षेत्रीय भाषी स्कूलों के छात्रों के बीच वर्ड पावर चैंपियनशिप आयोजित करने की संभावना है. इससे पहले इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने संस्था लीप फॉरवर्ड को अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम और वर्ड पावर चैंपियनशिप प्रतियोगिता को राज्यस्तरीय आयोजित करने के लिए अनुमति पत्र दो नवंबर को प्रदान की गई है. इस प्रतियोगिया का प्रारम्भिक चरण ऑनलाइन माध्यम से होगा, फिर रांची में सेमीफाइनल और फाइनल स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. चयनित छात्रों को राज्य सरकार की अनुमति से मुंबई में आयोजित होने वाली ग्रैंड फिनाले प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया जाएगा.