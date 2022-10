रांचीः बचपन से ही नेत्रहीन ये बच्चे दीपावली को हर बार खास तरीके से मनाते हैं. इस बार भी रांची के ब्लाइंड स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूल कैंपस में दीपावली के अवसर पर ना केवल मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी बल्कि गीत गाकर लोगों को हैप्पी दीपावली (Diwali celebration with blind children in Ranchi) कहा.



दीया और मिठाई बांटकर दीवाली मनाते हैं नेत्रहीन बच्चेः कोरोना के कारण दो वर्ष के बाद इस बार दीपावली को बहु बाजार स्थित नेत्रहीन विद्यालय के बच्चे खास अंदाज में मना रहे हैं. स्कूल में करीब 250 नेत्रहीन बच्चे हैं जो झारखंड के विभिन्न जिलों से हैं. दीपावली के अवसर पर कई बच्चे अपने घर जाते हैं तो कई स्कूल हॉस्टल में रहकर दीपावली की खुशियां एक दूसरे के बीच बांटती (celebration of Diwali at blind school in Ranchi) हैंं. इस बार भी सुबह से ही दीपावली की तैयारी बच्चे करते रहे. इस दौरान कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी बच्चों के साथ दीपावली मनाई. किसी ने बढती ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े बच्चों को भेंट की तो किसी ने मिठाई और समोसा खिलाकर बच्चों के साथ दीपावली मनायी.

देखें स्पेशल रिपोर्ट

इस अवसर पर हर बार की तरह आज के दिन गीत संगीत के अलावा बच्चे शाम की तैयारी में रहते हैं. एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और शाम में दीया जलाकर जीवन की अंधियारे को मिटाने की कामना करते हैं. बचपन से ही अपनी आंखों की रोशनी खोने वाले धीरज बताते है कि वह भले ही जगमग करते दीयों की रोशनी को नहीं देख सकते मगर इतना जरूर पता है कि आज दीपावली है और उसे शाम में दीया जलाना है. वहीं एक बच्ची बताती है कि दीपावली पर खूब मजा आता है और सावधानीपूर्वक हमलोग दीया जताते हैं और पटाखा छोड़ते है. बच्चों के बीच आये डॉक्टर दंपती बताते हैं कि वो इन बच्चों के बीच अक्सर आते हैं और पर्व त्यौहार पर तो जरूर आते हैं, जिससे इनकी खुशी दोगुनी हो सके. वहीं स्कूल वार्डेन राजकुमार कहते हैं कि यहां झारखंड के सभी जिलों के बच्चे रहते हैं जो दीपावली जैसे त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं.