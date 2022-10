रांची: जिला के तुपुदाना इलाके में एक बार फिर से नक्सली संगठन पीएलएफआई अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में है. इस बार पीएलएफआई के नाम पर एक व्यवसायी से रंगदारी की मांग (extortion from businessman in name of PLFI) की गयी है और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है. पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रही है.

2 करोड़ की रंगदारीः इंसलरी स्थित आटा व मैगी फैक्ट्री के मालिक पवन सिंह से पीएलएफआई एरिया कमांडर राजेश गोप के नाम पर दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई (demanded extortion from businessman) है. रंगदारी की रकम नहीं देने पर उन्हें फौजी कार्रवाई की धमकी दी गई है. इस संबंध में व्यवसायी पवन सिंह ने तुपुदाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी है. पवन सिंह ने तुपुदाना ओपी में दिए गए आवेदन में कहा है कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. फोन करने वाले ने खुद को पीएलएफआई का एरिया कमांडर राजेश गोप बताकर कहा कि कारोबार चलाने के लिए रंगदारी देना होगा, दो करोड़ की रकम दें, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें. फोन करने वाले ने उन्हें यह भी कहा कि अगर रंगदारी की रकम जल्द उन्हें नहीं दी गई तो फिर संगठन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा. मामले को लेकर दर्ज हुई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस अफसरों का कहना है कि जिस मोबाइल नंबर से कारोबारी को फोन किया गया है, उसकी जांच की जा रही है, जल्द ही पुलिस आरोपी को पकड़ लेगी.

नौकरी के नाम पर ठगीः रांची में ठगी के मामले में एक की गिरफ्तारी (Fraud in Ranchi) हुई है. चुटिया थाना की पुलिस ने डीसी ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी (Fraud in name of getting job) के आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है. आरोपी का नाम प्रदीप टोप्पो है और वह लोहरदगा के सेनहा का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ गोंदा थाना क्षेत्र की रहने वाली सुषमा बाखला ने मार्च 2022 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोपी प्रदीप ने लोहरदगा डीसी ऑफिस में नौकरी लगाने के नाम पर महिला से 15 लाख रुपए की ठगी की थी. नियुक्ति की तिथि समाप्त होने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो वह आरोपी से पैसे वापस करने की मांग की. लेकिन आरोपी पहले टाल मटोल किया, फिर पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद सुषमा ने चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.