रांचीः 04 जुलाई को झारखंड में सिर्फ 6491 सैंपल की जांच में कोरोना संक्रमण के 52 नए केस मिले हैं. इस दौरान 43 पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के भी झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 04 जुलाई को बढ़कर 352 (active cases of corona) हो गयी है. वहीं रांची में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित की मौत (death in corona in Ranchi) के बाद कोरोना से मरने वाले की संख्या बढ़कर 5321 हो गई है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी कोरोना अपडेट रिपोर्ट (corona update report) के अनुसार सोमवार (04 जुलाई 2022) को 52 नए संक्रमित मिले (Corona in Jharkhand) हैं. वहीं 43 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं. 04 जुलाई को सबसे अधिक 23 संक्रमित रांची में मिले हैं जबकि सरायकेला में 14 नए संक्रमित मिले हैं. जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) में 06, देवघर में 01, धनबाद में 01, दुमका में 01, गुमला में 04, कोडरमा में 01 और सिमडेगा में 01 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं.





इन जिलों में ठीक हुए कोरोना संक्रमितः सोमवार 04 जुलाई को राज्य में 43 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं. जिसमें बोकारो में 01, देवघर में 07, धनबाद में 04, जमशेदपुर में 06, गुमला में 01, हजारीबाग में 04, कोडरमा में 01, पश्चिमी सिंहभूम में 01 और रांची में 18 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं.



इन 18 जिलों में हैं एक्टिव केसः बोकारो में 16, चतरा में 01, देवघर में 50, धनबाद में 03, दुमका में 01, गोड्डा में 05, जमशेदपुर में 73, गिरिडीह में 01, गुमला में 13, हजारीबाग में 10, लातेहार में 03, जामताड़ा में 01, रांची में 140, कोडरमा में 05, खूंटी में 02, पलामू में 04, रामगढ़ में 08, सरायकेला में 14 और पश्चिमी सिंहभूम में 01 कोरोना के एक्टिव केस झारखंड में हैं.





2.21 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्टः राज्य में अभी तक 02 करोड़ 21 लाख 70 हजार 260 सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया है. जिसमें 02 करोड़ 21 लाख 69 हजार 052 सैंपल की जांच हुई है. जिसमें 04 लाख 36 हजार 112 सैंपल पॉजिटिव मिला है. इनमें से 04 लाख 30 हजार 439 कोरोना संक्रमित ठीक हो गए. वहीं 04 जुलाई को रांची में एक कोरोना संक्रमित की मौत इलाज के दौरान हो गयी. जिसमें अब तक 5321 लोगों की मौत झारखंड में कोरोना से हुई है.

कोरोना इंडिकेटर्स में झारखंडः झारखंड में कोरोना इंडिकेटर्स के अनुसार जहां 7डेज ग्रोथ रेट 0.01% है. वहीं डबलिंग डेज 7098 दिन का हो गया है. राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 98.70% से घटकर 98.69% हो गया है जबकि मोर्टेलिटी रेट अभी भी 1.22% है.

झारखंड में कोरोना टीकाकरणः 04 जुलाई तक राज्य में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा इस तरह है. राज्य में 12 से 14 वर्ष के कुल 15 लाख 94 हजार बच्चों में 8,48,220 (53%) ने पहला डोज और 3 लाख 44 हजार 273 (22 %) ने दूसरा डोज लिया है. 15-17 वर्ष वाले कुल 23 लाख 98 हजार किशोर-किशोरियों में 14,76,026 लोगों ने (62%) पहला और 08 लाख 81 हजार 294 (37%) ने दूसरा डोज लिया है. इसी तरह 18 प्लस में 02 करोड़ 10 लाख 46 हजार 83 लोगों में से 02 करोड़ से सभी ने पहला डोज और 01 करोड़ 55 लाख 60 हजार 300 (74%) ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है.