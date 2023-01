धनबादः सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद आ रहे हैं. (CM Hemant Soren Dhanbad Visit). आईआरबी 9 गिरिडीह के जवानों का प्रशिक्षण पूरा होने के अवसर पर सोमवार को फाइनल परेड का आयोजन किया गया है. यहां सीएम हेमंत सोरेन आईआरबी 9 गिरिडीह के प्रशिक्षुओं के पासिंग आउट परेड में शामिल बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगे. जिला के गोविंदपुर में झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी जैप 3 के परेड ग्राउंड में इसका आयोजन (Passing Out Parade in Dhanbad) किया है.

जैप 3 के परेड ग्राउंड में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में सीएम हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर नए रंग-रूट को सलामी (CM Hemant Soren at passing out parade in Dhanbad) देंगे. इसके अलावा वो पौधारोपण सहित कई अन्य कार्यक्रम में भाग लेंगे. गोविंदपुर स्थित झारखंड सशस्त्र बल 3 के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो यहां से रवाना होंगे.

इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद में करीब तीन घंटे रहेंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 12:00 बजे के करीब गोविंदपुर जैप 3 के ग्राउंड पहुंचेंगे. वाहिनी कैंपस से सटे मैदान में सीएम के आगमन के लिए हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा. मुख्यमंत्री रांची से सीधे उड़ान भरेंगे और यहीं पर उतरेंगे, इसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे.

इस पासिंग आउट परेड को लेकर जैप 3 के कमांडेंट आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि इस परेड में 183 महिलाओं समेत 512 जवान शामिल हो रहे हैं. इन लोगों ने 215 दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण का प्राप्त करने के बाद यह पारंपरिक समारोह आयोजित किया गया है. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इससे पहले रविवार को जिला उपायुक्त और धनबाद एएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया.