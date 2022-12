जानकारी देते संवाददाता प्रशांत कुमार

रांची: शराब के नशे में धुत होकर वाहन चलाने की वजह से राजधानी में हर दिन कोई ना कोई हादसा (Road accident in Ranchi) सामने आ रहा है ताजा मामला रांची एयरपोर्ट रोड का है. यहां एक अनियंत्रित कार मां संतोषी मंदिर में जा घुसी (Car rammed into temple in Ranchi), इस हादसे में एक तरफ मंदिर के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए. वहीं कार में सवार चार युवक बुरी तरह से घायल हो गए.



क्या है मामला: एयरपोर्ट थाना प्रभारी आनंद ने बताया कि सुबह 3:00 बजे वायरलेस पर यह सूचना मिली कि एक तेज रफ्तार कार मां संतोषी मंदिर के ग्रिल को तोड़ते हुए मंदिर परिसर में जा घुसी है. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए, पीसीआर और स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी घायलों को एंबुलेंस में इलाज के लिए रिम्स भेजा. स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी कार सवार काफी शराब पिए हुए थे इसी वजह से यह हादसा हुआ. मौके पर अगर स्थानीय लोग जल्द नहीं पहुंचते तो हादसे में घायल चारों युवकों की जान भी जा सकती थी. पुलिस ने वहां नंबर के आधार पर हादसे में घायल एक युवक की पहचान की और उसके परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी जिसके बाद परिजन भी भागे भागे रिम्स अस्पताल पहुंचे.





मन्दिर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त: कार ने मंदिर के बाहरी हिस्से में इतनी जोरदार टक्कर मारी थी कि मंदिर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं मंदिर के बाहर लगा बिजली का पोल भी झुक गया. हालांकि इस हादसे में मां संतोषी के प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. सुबह होते ही स्थानीय प्रशासन ने सबसे पहले स्थानीय कारीगरों को बुलाकर मंदिर के क्षतिग्रस्त हिस्से को बनाना शुरू किया. लोगों ने उम्मीद जताई है कि 2 दिनों के भीतर मंदिर के जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुए हैं वह बनकर तैयार हो जाएंगे.





लगातार आ रहे हादसे सामने: हाल के दिनों में राजधानी रांची में ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है. केवल दिसंबर महीने में ही ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से आधा दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गवां चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा अस्पतालों में इलाजरत है. दरअसल, राजधानी में रात के 11 बजे तक ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाता है, लेकिन कई ऐसे युवा भी हैं जो देर रात शराब पीकर सुनसान सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं जिसकी वजह से ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं.