रांची: ईनाडु ग्रुप ने स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के योगदान को सामने लाने के लिए एक पुस्तक 'इम्मोर्टल सागा-इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम' प्रकाशित की है. मंगलवार को इस पुस्तक की एक कॉपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव की तरफ से राजेश कुमार सिंह ने सप्रेम भेंट की (Book presented to CM Hemant Soren ). उन्हें बताया गया कि इसमें THE STORY OF A PROUD TRIBAL और BIRSA MUNDA - THE 'GOD ON EARTH' शीर्षक के साथ भगवान बिरसा मुंडा और श्री जयपाल सिंह मुंडा के संघर्ष का वर्णन किया गया है.

किताब मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईनाडु ग्रुप के इस पहल की तारीफ की. उन्होंने कहा कि झारखंड वह भूमि है, जहां के वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तब लड़ाई लड़ी थी, जब उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था. उन्होंने अमर शहीद तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हो, वीर बुधु भगत, भगवान बिरसा मुंडा जैसे नायकों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि वर्तमान पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है.

ऐसे समय में जबकि पूरा देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, ईनाडु ग्रुप ने इस मौके पर विशेष पहल की है. उनके इस प्रयास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तारीफ की. इस पहल के तहत ईनाडु ग्रुप ने आजादी के नायकों के ऊपर एक किताब प्रकाशित की है. पीएम मोदी को भी किताब, 'द इम्मोर्टल सागा - इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम', की एक प्रति भेंट की गई है.