पटना: बिहार में कहने के लिए तो 'सुशासन की सरकार' है लेकिन आपराधिक घटनाएं (Criminal Incidents in Bihar) रोजाना पुलिस-प्रशासन को खुली चुनौती देती हैं. अब खुद राजधानी पटना की सड़कों पर घटी एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जो सरकार के सुशासन के दावे की हवा निकालने के लिए काफी है. इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पटना के युवाओं में पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है. वे अपनी मनमानी कर खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं. पटना एम्स एलिवेटेड पर गोलियों की ठांय-ठांय (Firing at Patna AIIMS Elevated) के बीच मनाई गई बर्थडे पार्टी (Birthday celebration by jamming road in Patna) का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

बर्थडे केक काटने के बाद कई राउंड फायरिंग: यह वीडियो करीब दो हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पर राहुल यादव नाम के युवक के इंस्टाग्राम आईडी पर लाइव हुआ था. इसमें कई युवक अपने दोस्त का बर्थडे मनाते दिख रहे हैं. इस बीच पूरी सड़क पर इन युवकों की गाड़ियां कतार में लगा दी गई थीं. पूरी सड़क जाम हो गयी थी. बगल के लेन से गाड़ियां गुजरती रहीं. बर्थडे केक काटने के बाद इन में से कुछ युवकों ने एम्स एलिवेटेड पर कई राउंड फायरिंग की. इसके साथ ही आतिशबाजी भी की गई लेकिन मौके पर पुलिस का कोई नामोनिशान नहीं था. युवक अपनी मनमानी करते हैं जबकि दीघा थाना और रूपसपुर थाना घटनास्थल से महज कई मिनटों की दूरी हैं.

पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान: बर्थडे में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कई अलग-अलग गिरोह के लोग दिख रहे हैं. उनके द्वारा फायरिंग कर पुल पर खुलेमाम दहशत फैलाया जा रहा है. हालांकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि पुलिस ने संज्ञान ही नहीं लिया है.

