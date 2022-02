रांची : रिम्स में जल्द ही दिल की बीमारियों के जटिल ऑपरेशन जैसे बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत हो सकती है. इसकी संभावना इसलिए बढ़ी है कि एम्स भोपाल के कार्डियक सर्जन डॉ. विनीत महाजन रिम्स के कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी विभाग (CTVS) में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए हैं. उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है.



CTVS के होंगे एचओडी : डॉ. विनीत महाजन जल्द ही रिम्स के CTVS विभाग के एचओडी बनाए जाएंगे क्योंकि CTVS में अभी तक कोई एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं होने के कारण सर्जरी विभाग के प्रोफेसर को ही CTVS का प्रभारी एचओडी बनाया गया था.



डॉ. विनीत महाजन के रिम्स से जुड़ने का मिलेगा फायदा :रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी ने डॉ. विनीत महाजन के रिम्स से जुड़ने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इसका लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा और इससे रिम्स के कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग Department of Cardio Thoracic and Vascular Surgery of RIMS में हार्ट की जटिल सर्जरी जल्द शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गईं हैं.



अलग से नवजात के लिए भी ओपीडी की होगी शुरुआत : रिम्स में शिशु रोग के लिए ओपीडी के अलावा बुधवार, 9 फरवरी से रिम्स में नवजात बच्चों के लिए अलग से ओपीडी की शुरुआत होगी, जिसका लोकार्पण निदेशक पद्मश्री डॉ कामेश्वर प्रसाद करेंगे.