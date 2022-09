रामगढ़ः जिला में ठगी का मामला सामने आया है. यहां एक महिला से आभूषण की सफाई के नाम पर ठगी की गयी (fraud in name of cleaning jewellery) है. इस बाबत थाना में शिकायत दर्ज की गयी है. सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

रामगढ़ में जेवर की चोरी का मामला (fraud in ramgarh) सामने आया है. एक महिला से गहने चमकाने के बहाने ठगी की घटना को अंजाम देकर ठग लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र (bhurkunda police station) के सौंदा बस्ती निवासी सुदेश प्रसाद के घर में बाइक सवार दो व्यक्ति आभूषण चमकाने के बहाने घर पहुंचे. उन्होंने पीतल, तांबे के बर्तन चमकाने की बात कही. उन्होंने सफाई करके दिखाया और घर की महिलाओं को विश्वास में ले लिया. इसके उन दोनों युवकों से महिलाओं के आभूषण ली साफ और करने लगे और एक टिफिन में हल्दी और गर्म पानी डालकर बंद कर दिया और कहा कि 10 मिनट बाद गहनों को टिफिन से निकाल लीजिएगा.

लेकिन जब उनसे घर के पुरुष सदस्य ने पूछताछ शुरू की तब तक दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग गए. हालांकि भागने के दौरान मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में दोनों बदमाशों की तस्वीर कैद हो गई है और पुलिस दोनों बदमाशों को खोजने के लिए प्रयास कर रही है. भुक्तभोगी महिला प्रभा देवी ने बताया कि शाम के समय में मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति पहुंचे और सोना, पीतल साफ कराने की बात कही. पहले तो घर वालों ने मना कर दिया लेकिन दोनों ठगों ने बुजुर्ग महिला को अपनी बातों में फंसा लिया और पहले पीतल और तांबे के बर्तन साफ किए और फिर एक-एक कर हाथ में पहनीं सोने का अंगूठी, झुमका, सोने का चेन को टिफिन में रख सफेद रंग के पाउडर डालकर साफ करने लगे और फिर गर्म पानी और हल्दी की मांग की और फिर टिफिन को गर्म करने की बात कही. जैसे ही बुजुर्ग महिला किचन में जाकर टिफिन गर्म करने लगी उसी दौरान दोनों बदमाश किचन में पहुंच गए और बातों ही बातों में फंसाकर टिफिन में से सोना निकालकर फरार हो (cheating in name of cleaning jewellery) गए.





घर के मालिक सुरेश घर पहुंचे तो देखा कि किचन में एक व्यक्ति घुसा हुआ है. जब पूछताछ करने लगे तो उसने बताया कि वह उजाला कंपनी से आया है और बर्तन चमकाने और आभूषण चमकाने का कार्य करता है. लेकिन जैसे ही थोड़ी कड़ाई की तो वैसे ही दोनों बदमाश जल्दी से बाहर निकलकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए. इस दौरान जब गहनों से भरा टिफिन चेक किया तो गहने नहीं थे. बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए, कुछ दूर पर सुरेश द्वारा दोनों का पीछा भी किया गया. लेकिन मोहल्ले के सीसीटीवी में दोनों ठग बदमाशों का फोटो कैद हो गया है. पूरे मामले को लेकर पीड़िता द्वारा भुरकुंडा ओपी में लिखित शिकायत की गई है. रामगढ़ में ठगी के मामले में भुरकुंडा पुलिस सीसीटीवी के सहारे दोनों बदमाशों को खोज रही है.