पलामूः विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार दो दिनों तक पलामू में प्रवास (CM Hemant Soren Will Stay For Two Days In Palamu) करेंगे. सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार पलामू में मौजूद रहेंगे. सीएम आठ दिसंबर को गढ़वा में, जबकि नौ दिसंबर को पलामू में खतियान जोहार यात्रा में भाग लेंगे. गढ़वा के टाउन हॉल और पलामू के शिवाजी मैदान से खतियान जोहार यात्रा निकाली जाएगी. वहीं सीएम रात्रि प्रवास पलामू में करेंगे.

झामुमो कार्यकर्ता तैयारियों में जोर-शोर से जुटेः सीएम के आगमन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. पूरे शहर को होर्डिंग और बैनर से सजाया जा रहा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया कि सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही (Preparation For Arrival Of CM) हैं. सीएम खतियान जोहार यात्रा में भाग लेने पलामू पहुंच रहे हैं. यात्रा में विभिन्न दलों के कई बड़े नेता पार्टी में भी शामिल होंगे. खतियान जोहार यात्रा में सीएम के साथ-साथ कैबिनेट के कई मंत्री भी भाग लेंगे. पलामू में हजारों की संख्या में लोग सीएम की जोहार यात्रा में शामिल होंगे.





पलामू में सीएम कई विभागों की करेंगे समीक्षाः गढ़वा में खतियान जोहार यात्रा (Khatiyan Johar Yatra In Palamu) में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को पलामू में विभागीय समीक्षा भी करेंगे. इस दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे. सीएम की विभागीय समीक्षा में कई विभागों के सचिव के साथ-साथ पलामू जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रहेगी.

कार्यक्रम स्थल पर चाक-चौबंद रहेगी सुरक्षा-व्यवस्थाः सीएम के आगमन को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी (Preparation For Arrival Of CM) है. सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जा रही है. पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सीएम के आगमन को लेकर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया जा रहा है. कार्यक्रम स्थल पर चाक-चौबंद सुरक्षा-व्यवस्था की जा रही है.