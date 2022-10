पलामू: वीडियो जारी कर झारखंड पुलिस को चुनौती देने वाले शुभम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है (Jharkhand and Bihar Police Arrested Shubham Singh). कुछ सप्ताह पहले वीडियो जारी होने के बाद झारखंड और बिहार की पुलिस शुभम सिंह की तलाश कर रही थी. जानकारी के अनुसार शुभम सिंह को बिहार और झारखंड की पुलिस ने मुंबई के इलाके से गिरफ्तार किया है (Shubham Singh Arrested by police in mumbai). शुभम सिंह के साथ उसके तीन अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं.

शुभम का संबंध डॉन कुणाल सिंह के साथ: शुभम सिंह मुंबई से दिल्ली भागने के फिराक में था. पलामू पुलिस जल्द ही शुभम सिंह से पूछताछ करेगी और उसे रिमांड पर लेने वाली है. शुभम सिंह के साथ गिरफ्तार अन्य लोगों में पलामू का रहने वाले शुभम गिरी नाम का युवक भी शामिल है. शुभम सिंह डॉन कुणाल सिंह के गुर्गों को एकजुट कर रहा है. जून 2020 में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में डॉन कुणाल की हत्या हो गई थी. कुणाल सिंह के हत्या के बाद यह गिरोह खत्म हो गया था. गिरोह से जुड़ा एक युवक शुभम सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए खुद को कुणाल सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ बताया था. उसने वीडियो में कहा था कि उसने बिहार के औरंगाबाद में अम्बा में सुजीत मेहता की हत्या की है. सुजीत मेहता ने कुणाल सिंह के बहनोई की हत्या की थी.





आरोपी दो घटनाओं के लिए जिम्मेदार: शुभम सिंह ने जारी वीडियो में कहा था कि कुणाल सिंह हत्याकांड से जुड़े स्वेतकेतु उर्फ चंगु की हत्या उसी ने की थी. स्वेतकेतु उर्फ चंगु की हत्या कुछ दिनों पहले बिहार के रोहतास के डेहरी में गोली मारकर कर दी गई थी. जारी वीडियो में शुभम सिंह ने दोनों घटनाओं की जिम्मेवारी ली. शुभम पलामू के मोहम्मदगंज के भजनिया का रहने वाला है. कुछ वर्ष पहले मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के इलाके में मोनू चंद्रवंशी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मोनू चंद्रवंशी हत्याकांड में शुभम सिंह नामजद आरोपी रहा है.