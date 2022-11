पाकुड़ः जिला मुख्यालय के गोकुलपुर फुटबॉल मैदान में चांद भैरव क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन (Football tournament in Pakur) हुआ. इस समापन समारोह में अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम कप्तान अष्टम उरांव भी शामिल (Under 17 Indian women football captain in Pakur) हुईं, जिनका स्वागत प्रशासन, जिला फुटबॉल संघ के सदस्यों और खिलाड़ियों ने किया.

पाकुड़ में फुटबॉल टूर्नामेंट में रविवार को फाइनल मुकाबला हुआ. फाइनल मैच के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव पहुंचीं. भारतीय महिला फुटबॉल कप्तान अष्टम उरांव का भव्य स्वागत प्रशासन, क्लब के सदस्यों के अलावा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने किया. वहीं मौके पर जिला एसपी और एसडीओ ने फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उरांव को मोमेंटो देकर सम्मानित किया. फाइनल मैच के दौरान अष्टम उरांव ने भी खिलाड़ियों का जमकर हौसला (Ashtam Oraon encouraged players in Pakur) बढ़ाया.

चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला फुटबॉल क्लब गाजोल मालदा और फुटबॉल क्लब सोरेन स्टार बदघुटु महेशपुर के बीच हुआ. जिसमें पैनेल्टी शूटआउट में मालदा की टीम ने चार गोल दागा तो महेशपुर की टीम ने दो गोल ही दाग पाई. मालदा की टीम दो गोल से फाइनल मैच में जीत दर्ज की. विजेता टीम को तीन लाख और उपविजेता टीम के बीच ढाई लाख रुपये बतौर और ट्रॉफी पुरस्कार डीडीसी शाहिद अख्तर, एसडीओ हरिवंश पंडित द्वारा वितरित किया गया. सेमीफाइनल की उपविजेता टीमों को 50-50 हजार रुपये पुरस्कार के रूप में क्लब द्वारा दिया गया. फाइनल मैच के पूर्व महेशपुर एवं जमशेदपुर और मालदा एवं फुटबॉल क्लब इलाहाबाद टीम के बीच सेमीफाइनल का मैच हुआ. ग्रुप ए के सेमीफाइनल में गाजोल मालदा की टीम ने जीत दर्ज किया तो ग्रुप बी में महेशपुर की टीम ने मैच जीता.

प्रतियोगिता की विजेता मालदा की टीम

फाइनल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में ना केवल पुरूष महिला दर्शक गोकुलपुर फुटबॉल मैदान पहुंचे. दर्शकों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दूर-दराज से भी फुटबॉल प्रेमी पहुंचे. पाकुड़ में तीन दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम दिन पाकुड़ एसपी हृदीप पी जनार्दनन, डीडीसी मो शाहिद अख्तर, जिला खेलकूद पदाधिकारी, एसडीओ हरिवंश पंडित, मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, खेल संघ के रतन कुमार सिंह, राजीव चंद्र पांडेय, मानिक चंद्र देव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने मैच का आनंद उठाया बल्कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की. टूर्मानेंट के समापन समारोह में जिला के अलावा पश्चिम बंगाल की आदिवासी नृत्य मंडलियों ने नृत्य और गीत प्रस्तुत कर दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों का मनोरंजन किया.