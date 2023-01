लोहरदगा: जिले में एक बार फिर दुष्कर्म की वारदात हुई है. एक महिला का शव कुएं से बरामद किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई (Gangrape And Murder In Lohardaga) और शव को कुएं में फेंक दिया गया है. घटना की पुष्टि एसपी आर राम कुमार ने की है. एसपी ने कहा है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढे़ं-लोहरदगा में लड़की के प्रेम पर चला परिजनों का उस्तरा! पारा लीगल वॉलंटियर्स की टीम ने लिया बयान

एक जनवरी को हुई थी वारदातः लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के एक गांव के कुएं से अधेड़ महिला का शव बरामद हुआ (Murdered And Threw Dead Body Of Woman In Well) है. महिला विवाहित थी और अपने मायके में ही रह रही थी. महिला की पहचान कैरो थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार को गांव के बाहर स्थित एक कुएं से महिला का शव बरामद किया है.

चार-पांच युवकों ने दुष्कर्म कर महिला की हत्या कीः प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि महिला के साथ एक जनवरी को गांव के ही चार-पांच युवकों ने दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक (Gangrape And Murder In Lohardaga) दिया है. हालांकि दुष्कर्म करने वाले युवकों की संख्या बढ़ भी सकती है. पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है.

पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पतालः सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाल लिया है. साथ ही पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है. मामले में स्वजनों का भी बयान लिया जा रहा है. मामले में एसपी आर रामकुमार का कहना है कि उन्हें मामले की सूचना मिली है. जांच शुरू कर दी गई है. सारी वस्तुस्थिति की जांच की जा रही है.

लोहरदगा में लगातार दुष्कर्म की घटनाओं से शर्मशार हुआ जिलाः लोहरदगा में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं हो (Frequent Incidents Of Rape In Lohardaga) रही हैं. इससे जिला का नाम खराब हो रहा है. फिर एक बार इसी तरह का मामला सामने आया है. एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया. मंगलवार को पुलिस ने शव बरामद कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.