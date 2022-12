लोहरदगा: बगडू थाना क्षेत्र के कोरगो में गुरुवार की सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली के मारे (naxal killed in police encounter) जाने की सूचना मिल रही है. हालांकि पुलिस पूरे मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है. वहीं एक नक्सली को गिरफ्तार (one Maoists arrested in Lohardaga) किया गया है.

पूरा मामला क्या है: बगडू थाना क्षेत्र के कोरगो गांव में गुरुवार की अहले सुबह जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों के साथ भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के साथ मुठभेड़ की घटना हुई. इसमें एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है. मुठभेड़ में मारे गए नक्सली पर 5 लाख रुपए के इनाम होने की बात सामने आ रही है. हालांकि पुलिस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है. मारे गए नक्सली के बारे में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर चंद्रभान पाहन के होने की बात कही जा रही है. चंद्रभान लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के उगरा मेढ़ो गांव का रहने वाला था.

दो लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार: जबकि मुठभेड़ में एक नक्सली गोविंद बिरिजिया के पकड़े जाने की चर्चा है. गोविंद बिरिजिया पर दो लाख रुपये का इनाम है. पुलिस एक बॉडी लेकर लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंची है. पूरे सदर अस्पताल परिसर को पुलिस और सुरक्षाबलों ने अपने घेरे में ले लिया है. किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. सदर अस्पताल परिसर में एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह, डीएसपी परमेश्वर प्रसाद सहित पुलिस और सीआरपीएफ के कई पदाधिकारी और जवान मौजूद हैं. मुठभेड़ के बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है. जिसमें हथियार और अन्य सामान बरामद होने की बात भी सामने आ रही है.