लातेहार: सदर प्रखंड के पेशरार पंचायत (Pesharar Panchayat) अंतर्गत हौसीर गांव में शनिवार की शाम वज्रपात होने से दो लोगों की मौत हो गई (Two people died due to thunderstorm) दोनों पति-पत्नी थे. कहा जा रहा है कि दोनों खेत में धान रोप रहे थे इसी दौरान वह वज्रपात की चपेट में आगए जिससे दोनों की मौत हो गई (Two people died due to thunderstorm).

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हल्की बारिश हुई थी. जिसके खेत में कुछ पानी जमा हुए थे. हौसीर गांव निवासी जगलाल उरांव और उसकी पत्नी खेत में धान रोपने गए थे. इसी बीच आसमान में बादल छाए और हल्की बारिश होने लगी. बारिश के साथ वज्रपात भी हुआ जिसकी चपेट में पति-पत्नी आ गए (Two people died due to thunderstorm). इस हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के वक्त आसपास के कुछ ग्रामीण घटनास्थल से थोड़ी दूर पर अपने खेतों में काम कर रहे थे. वज्रपात के बाद अन्य ग्रामीण शोर मचाते हुए वहां पहुंचे हालांकि तब तक दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी.



घटना के बाद पति पत्नी को स्थानीय ग्रामीणों ने निजी वाहन से दोनों को लातेहार सदर अस्पताल (Latehar Sadar Hospital) पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है जिसके बाद मृतकों के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है. बताया जाता है कि मृतक जगलाल उरांव के छोटे-छोटे दो बच्चे हैं. एक बच्चे की उम्र 9 वर्ष तथा दूसरे की उम्र 6 वर्ष है. घर में दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं है. इधर पति पत्नी की मौत के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया है.