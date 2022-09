लातेहारः नेतरहाट जंगल वार फेयर स्कूल में कार्यरत पुलिस जवान अविनाश कुशवाहा का शव नदी से मिला है(Policeman body recovered from river in Latehar). साथ में मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है. अविनाश कुशवाहा पलामू जिले के लामी पथरा गांव का रहने वाला था. आशंका जताई जा रही है कि जवान नदी की तेज धार में बह गया होगा.



घर लौट रहा था जवानः मिली जानकारी के अनुसार जंगल वार फेयर स्कूल में चालक के रूप में कार्यरत पुलिसकर्मी अविनाश कुशवाहा छुट्टी पर अपने घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान छिपादोहर थाना क्षेत्र के सतनदिया नदी (Satandia River in Latehar)पार करने के दौरान वह मोटरसाइकिल के साथ नदी की तेज धार में बह गए. घटनास्थल सुनसान जगह में होने के कारण किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला. बाद में बुधवार को नदी के किनारे मोटरसाइकिल और पुलिसकर्मी का शव पड़ा मिला.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच करने में जुट गए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह नदी में डूबने से मौत का ही मामला लग रहा है. परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कारण पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. बता दें कि उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है. उसके दो बच्चे हैं.

बारिश होने के बाद खतरनाक हो जाती है सतनदिया नदीः दरअसल सतनदिया नदी(Satandia River in Latehar) गारू और छिपादोहर के बीच स्थित है. महुआडांड़ या नेतरहाट से पलामू जाने के क्रम में रास्ते में यह नदी पड़ती है. तेज बारिश हो जाने के बाद नदी का पानी सड़क के ऊपर से होकर गुजरने लगता है. 3 किलोमीटर के अंतराल में 7 स्थानों पर इस नदी का पानी सड़क के ऊपर से तेज धार के साथ बहने लगता है. पिछले दो-तीन दिनों से इस इलाके में काफी जोरदार बारिश हुई थी. आशंका जताई जा रही है कि सड़क के ऊपर से नदी के पानी की धार से जवान अविनाश गुजर रहे होंगे और इसी दौरान नदी के तेज बहाव में वह मोटरसाइकिल के साथ बह गए होंगे. पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है.