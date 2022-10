लातेहार: जिला के लाइन होटल में छापेमारी कर लातेहार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. लातेहार पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त लाइन होटल संचालक मोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया (Line hotel owner arrested in Latehar). छापेमारी के दौरान लाइन होटल से 6 किलो प्रतिबंधित डोडा भी जब्त किया गया है. यह होटल लातेहार सदर थाना क्षेत्र के होटवाग गांव के निकट एनएच 75 पर संचालित हो रहा था.



इसे भी पढ़ें: सिमडेगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 9 अपराधियों को किया गिरफ्तार



क्या है पूरा मामला: दरअसल, लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के होटवाग गांव के निकट संचालित विभिन्न लाइन होटलों में प्रतिबंधित नशीली पदार्थों का खरीद बिक्री किया जाता है (drug dealing in Latehar). इस सूचना पर एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. डीएसपी संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में छापामारी दल ने होटवाग गांव के निकट एनएच 75 के किनारे संचालित विभिन्न लाइन होटलों में छापामारी की. इस दौरान खुशबू ढाबा नाम के लाइन होटल से पुलिस ने लगभग 6 किलो डोडा बरामद किया. जिसके बाद पुलिस ने होटल के संचालक मोनू कुमार को हिरासत में ले लिया. मोनू कुमार होटवाग गांव का ही रहने वाला है. लाइन होटलों में चल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए गए छापामारी अभियान में लातेहार डीएसपी संतोष कुमार मिश्र पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता ,सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार महतो, गौरव कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.



पूछताछ में आरोपी ने बताएं कई राज: लाइन होटल संचालक मोनू कुमार को हिरासत में लेने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस के समक्ष कई अहम राज उगले. आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.



अवैध शराब का भी होता है धंधा: जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे के किनारे स्थित विभिन्न लाइन होटलों में अवैध शराब का भी खूब कारोबार होता है (Illegal liquor in line hotels). पुलिस ने कई बार छापेमारी कर कुछ होटल संचालकों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार भी किया गया है. त्योहार का मौसम होने के कारण जब प्रशासन के द्वारा शराब दुकानों को बंद करा दिया जाता है तो इन अवैध कारोबारियों की चांदी हो जाती है.