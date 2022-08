लातेहारः बुधवार की शाम लातेहार जिला मुख्यालय में हुई मूसलाधार बारिश के कारण (heavy rain in Latehar) गरीबों के 10 से अधिक घर ध्वस्त हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम स्थिति का जायजा लेने पीड़ितों के घर (property ruined in rain) पहुंचे. विधायक ने आश्वस्त किया कि सभी पीड़ितों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई (help to rain victims) जाएगी.

इसे भी पढ़ें- Flood in Jamshedpur, पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता

बुधवार शाम लातेहार जिला मुख्यालय में मूसलाधार बारिश हो रही थी. बारिश के कारण जिला मुख्यालय के पहाड़पूरी मोहल्ले में स्थित अंबेडकर कॉलोनी में बने एक बैंक के प्रशिक्षण केंद्र का बाउंड्री अचानक ध्वस्त होकर बगल के घरों पर गिर गया. बाउंड्री के बगल में गरीबों का अंबेडकर आवास था जो ध्वस्त हो गया. बाउंड्री गिरने से आशीष राम, पिंटू राम, गौतम राम, शिवा भुइयां, करीमन भुइयां, रामसेवक भुइयां, ललिता देवी, शीला देवी, सीमा देवी, राजकुमार भुइयां, सुनीता देवी, सोहन भुइयां, जोगेंदर भूमिया, टिकुलिया भुइयां समेत कुछ अन्य ग्रामीणों के घर की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी.

लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम

बाल-बाल बचे लोगः पीड़ित महिला ललिता देवी की मानें तो भारी बारिश के कारण वो लोग अपने घर में ही थे. इसी दौरान अचानक उनके घर की दीवार ध्वस्त (house damaged by rain) हो गए. अचानक दीवार को गिरता देख सभी लोग घर से बाहर भागे. इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई पर घर में रखा सामान बर्बाद हो गया. उन्होंने बताया कि इस अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग अत्यंत गरीब और मजदूर वर्ग के हैं. ऐसे में घर ध्वस्त हो जाने और बारिश में संपत्ति बर्बाद होने से उन लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

सूचना मिलते ही पीड़ितों से मिलने पहुंचे विधायकः इधर घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम (Latehar MLA Baidyanath Ram) को मिली, वो तत्काल पहाड़पुर स्थित अंबेडकर कॉलोनी पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की. विधायक ने कहा कि इस कॉलोनी में रहने वाले गरीबों को काफी अधिक नुकसान हुआ है. 10 से अधिक लोगों का घर ध्वस्त हो गए हैं. उनका प्रयास होगा कि सभी गरीबों को सरकारी सहायता अतिशीघ्र मिले.





जायजा लेने पहुंचे अधिकारीः घटना की सूचना मिलने के बाद लातेहार अंचलाधिकारी रुद्र प्रताप पहाड़ पुरी पहुंचकर गरीबों को हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि सरकारी प्रावधान के तहत सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा. मानसून में बारिश नहीं होने के कारण लातेहार में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. ऐसे में बुधवार को हुई बारिश से लोगों ने चैन की सांस ले रहे थे कि यह बारिश गरीबों के लिए मुसीबत बनकर बरसी.