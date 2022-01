लातेहार: लातेहार में बुधवार को कोरोना विस्फोट हुआ. लातेहार जिले में एक दिन में कुल 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. संक्रमित लोगों में लातेहार एसपी समेत अन्य लोग शामिल हैं.





लातेहार जिले में बुधवार को कुल 762 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. इनमें से 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. जिले में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित पाए जाने से लोगों में भय का माहौल बन गया है. पिछले 4 दिनों के अंतराल में लातेहार जिले में कुल 66 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं.

कोरोना गाइड लाइन पालन करने की अपील

लातेहार सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सरकार के जारी किए गए कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है. उन्होंने लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने की सलाह दी है. सिविल सर्जन ने कहा कि लोग बिना काम के घर से बाहर ना निकले और कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं. इसके अलावा अगर किसी को कोविड-19 से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तत्काल कोरोना टेस्ट करवाएं.



लातेहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Latehar) को देखते हुए संक्रमित मरीजों के कांटेक्ट में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग के लिए टीम गठित कर दी गई है. इसमें सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया है. वह टीम संबंधित अंचल में मिलने वाले कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करेंगे और उनका कोविड-19 टेस्ट करवाएंगे.