कोडरमा: तिलैया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गुमो चौक पर बुधवार को वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत घटनास्थल पर ही हो गई (Road Accident at Gumo Chowk Koderma) है. जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है.

ये भी पढे़ं-Road Accident in Giridih: दुर्घटना में भाई-बहन की मौत, परिवार में मातम

एक माह के अंदर गुमो चौक के समीप चार लोगों की हो चुकी है मौतः बता दें कि कोडरमा में इन दिनों फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है. स्थानीय लोगों के अनुसार ठेकेदार की लापरवाही के कारण आए दिन फोरलेन पर हादसे हो रहे (Accident Near Under Construction Four Lane Road) हैं और लोगों की जानें जा रही हैं. आंकड़ों के अनुसार एक माह के अंदर इसी स्थान के पर लगभग तीन से चार लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई है.

निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर कहीं नहीं लगा है गति अवरोधकः गौरतलब हो कि बड़ी आबादी वाली गुमो बस्ती का यह चौराहा डोईयाडीह, गझण्डी, बेंदी, चोराही को जोड़ता है. ऐसे में इस चौक से हजारों लोगों का रोजाना आना-जाना लगा रहता है. ऐसे में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क में किसी तरह का गति अवरोधक नहीं होने से इस सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती रहती हैं और सड़क हादसे में लोगों की जान चली जाती (Accidents Due to Lack of Speed Breakers) है.

स्थानीय लोगों ने की उपाय निकालने की मांगः इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण करा रही एजेंसी को चाहिए कि जब तक फोरलेन सड़क के किनारे सर्विस रोड का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक गुमो चौक पर गति अवरोधक जैसे कुछ उपाय करने चाहिए, ताकि सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाया जा सके और लोगों की जान बच सके.