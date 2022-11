कोडरमा: एनसीसी झारखंड 45 बटालियन की ओर से कोडरमा में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा (cleanliness campaign in Koderma) है. इस अभियान के तहत मंगलवार को एनसीसी 45 बटालियन के कैडेट्स ने चाराडीह तालाब की सफाई की और वहां फैली गंदगी को साफ किया(NCC cadets cleaned Charadih pond in Koderma).

हम जानते है कि कचड़े और गंदगी से बीमारिया फैलती है, बावजूद इसके लोग गंदगी फैलाने से परहेज नहीं करते हैं. खासकर सार्वजनिक जगहों पर तो ज्यादा गंदगी ज्यादा ही नजर आती है. ऐसी आदतों को बदलने और सार्वजनिक क्षेत्र को स्वच्छ रखने की कवायद लेकर कोडरमा में एनसीसी कैडेट स्वच्छता अभियान चला रहे हैं. चाराडीह तालाब के किनारे फैले कचरे को उठाकर एनसीसी कैडेट्स ने उसका निस्तारण भी किया. इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने तालाब के पानी में फैली गंदगी को भी साफ किया.

पर्व त्योहार के बाद से चाराडीह तालाब में गंदगी थी. छठ के बाद हवन और पूजन सामग्री के अलावा विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियां तालाब में समाहित की गई थीं, जिसे इन कैडेट्स ने साफ किया. इस अभियान में शामिल कैडेट्स ने बताया कि नदी तालाब के किनारे काफी गंदगी फैली है और यहां तालाब की सीढ़ियों पर कचरा भी जमा है. इसे वो लोग हटाकर पूरे तालाब परिसर को स्वच्छ बनाने में जुटे हैं.

चाराडीह तालाब की सफाई करते एनसीसी कैडेट्स

झाड़ू लगाते एनसीसी कैडेट्स

एनसीसी कैडेट्स का मानना है कि स्वच्छता अभियान कोई नई बात नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. सरकार के द्वारा पहल तो की जाती है लेकिन लोग उसका पालन नहीं करते. तालाब की सफाई के साथ एनसीसी कैडेट्स ने आम लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की और कहा कि जिस परिसर को लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां कचरा ना फैलाएं.इस स्वच्छता अभियान में सीएच प्लस टू उच्च विद्यालय, जेजे कालेज, आरएलएसवाई कालेज, कोडरमा हाई स्कूल के 98 कैडेट शामिल रहे. एनसीसी कैडेट्स ने चाराडीह तालाब परिसर में निर्माणाधीन राधा-कृष्ण की मंदिर की भी साफ-सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया.