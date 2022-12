खूंटीः जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में एक विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया (Rape Of Deranged Girl In Khunti) है. दुष्कर्म का आरोप पड़ोस के रहने वाले एक युवक पर लगाया गया है. पीड़िता की मां के बयान पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

विक्षिप्त युवती को जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्मः पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार आरोपी ने विक्षिप्त युवती को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम (Raped The Girl By Taking Her To Forest) दिया. घटना गुरुवार देर शाम की है. गुरुवार को ही तोरपा थाना में एफआईआर दर्ज करायी गई है. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया है. तोरपा पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.



गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोपः पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तोरपा थाना क्षेत्र में विक्षिप्त के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंची और मामले की छानबीन की. जानकारी के अनुसार युवक विच्छिप्त युवती को बहला-फुसला कर जंगल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारीः घटना के बाद पीड़िता ने मामले की जानकारी मां को दी. इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली. जिसके बाद तोरपा पुलिस तत्काल गांव पहुंची और पीड़िता की मां के फर्द बयान पर थाने में एफआईआर दर्ज किया. कांड दर्ज होने के बाद तोरपा पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर (Police Conducting Raids To Arrest Accused) रही है.