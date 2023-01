खूंटीः सड़क सुरक्षा और सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर खूंटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की (Khunti SP Held Meeting With Police Officers) गई. जिसमें हेडक्वार्टर डीएसपी, अनुमंडलीय डीएसपी और जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मौजूद थे. बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस किस तरह कार्रवाई करेगी, थाना प्रभारी को क्या अधिकार हैं और थाना क्षेत्र के क्या अधिकार हैं यह जानकारी विस्तार से दी गई. साथ ही डीटीओ के साथ मिलकर क्या कार्रवाई की जा सकती है इस पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया.

चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर पुलिस का अभियान रहेगा जारीः इस मौके पर खूंटी एसपी अमन कुमार ने बताया कि पूर्व में डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में (Khunti SP Held Meeting With Police Officers) जिले के विभिन्न सड़क मार्गों में 12 ब्लैक स्पॉट और चार अतिसंवेदनशील स्पॉट चिह्नित किए (Vulnerable Spots Marked) गए हैं. पुलिस मुख्यालय की ओर से भी मुरहू और तोरपा क्षेत्र में दो स्पॉट चिह्नित किए गए हैं. नशापान कर वाहन चलाने वालों और तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों पर पुलिस परिवहन विभाग की मदद से कार्रवाई करेगी और कानूनसंगत धाराओं के अनुसार जुर्माना वसूलेगी. साथ ही जिले के विभिन्न संवेदनशील और घुमावदार सड़कों पर पुलिस जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके. बताया गया कि पिकनिक सीजन में खासकर युवा तेज रफ्तार से बाइक चलाते हैं. इस कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. इस पर लगाम लगाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों से जुड़े ब्लैक स्पॉट सड़क मार्ग पर पुलिस जांच अभियान भी चलाएगी.

सूचना का अधिकार अधिनियम की दी गई जानकारीः बैठक सह प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को सूचना का अधिकार क्या है (What Is Right To Information), किस तरह आरटीआई के आवेदन पर लोगों को सूचना देनी है, ताकि लोगों को ससमय सूचना मिल सके. साथ ही सूचना का अधिकार के तहत पुलिसकर्मियों को क्या सूचना देनी है और क्या नहीं देनी है इस पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई.

पांच वर्ष से पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देशः वहीं एसपी कार्यालय के सभागार में मंगलवार को अपराध बैठक आयोजित की (Crime Meeting In Khunti) गई. जिसमें एसपी अमन कुमार ने कांडों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की और सभी थाना प्रभारी को पांच वर्ष के पुराने मामलों पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है. पांच वर्ष से पुराने मामलों को एक माह में पूरा करने के लिए कहा है और वहीं वारंट और कुर्की-जब्ती सहित अन्य मामलों का भी जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया है. बैठक में अफीम की खेती को दो माह के भीतर नष्ट करने का निर्देश दिया गया. कहा गया कि अवैध खेती से जुड़े लोगों को चिह्नित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें. बैठक में एएसपी अभियान रमेश कुमार, खूंटी डीएसपी अमित कुमार, तोरपा डीएसपी ओपी तिवारी, खूंटी, तोरपा और मारंगहादा के अलावा इंस्पेक्टर से लेकर जिले के सभी थाना प्रभारी समेत पुलिस लाइन के पदाधिकारी मौजूद थे.