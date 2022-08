खूंटी: सिमडेगा की एक 20 वर्षीय युवती से खूंटी के गोविंदपुर में चार लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है (gang raped with girl in Govindpur of Khunti). पीड़िता के बयान पर जरियागड़ थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है. प्रारंभिक अनुसंधान में पुलिस चार युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

जानकारी के अनुसार पीड़िता बानो से गोविंदपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी जहां एक युवक ने पीड़िता से बातचीत शुरू की और उसका मोबाइल नंबर ले लिया. उसके बाद वह पीड़िता को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया. पीड़िता को आरोपी बाला मोड़ से कर्रा और कर्रा से घुमाते हुए वापस गोविंदपुर रेलवे स्टेशन वापस ले गया. उसके बाद उसने अपने अन्य दोस्तों को भी वहां बुला लिया. जिसके बाद वे लड़की को अपने दोस्त के घर ले गया जहां उन्होंने युवती के साथ गैंगरेप किया. वारदात 22 अगस्त की रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है.

वारदात के दूसरे दिन पीड़िता ने जरियागड़ थाने को लिखित आवेदन देकर गैंगरेप की जानकारी दी. पीड़िता ने अज्ञात युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बुधवार को पुलिस ने चार आरोपी गिरफ्तार किया. इससे पहले पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल के लिए भेज दिया गया था. एसपी अमन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि फिलहाल चारों युवकों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि गुरुवार को मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.