खूंटी: एनटीजी के आदेशों के बावजूद जिले में बालू का अवैध परिवहन लगातार जारी है. इसी सिलसिले में डीसी लोकोश मिश्रा के निर्देश पर बुधवार देर रात लगभग डेढ़ से दो बजे के करीब खनन विभाग ने अवैध बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो हाइवा को जब्त किया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक तोरपा से रांची की ओर जा रहे थे.

बालू के अवैध परिवहन पर खनन विभाग द्वारा कार्रवाई करने पर भी माफियाओं को बालू का उत्खनन करने से नही रोक पा रहे हैं. हाल के ही दिनों में खनन विभाग की सुस्ती माफियाओं के लिए वरदान बनी है. इसको लेकर बुधवार को डीसी ने जिले के सभी सीओ और थाना प्रभाररियों को अवैध उत्खनन स्थलों को चिन्हित कर रोक लगाने का निर्देश दिया. इससे खनन विभाग हरकत में आते हुए देर रात लगभग डेढ़ से दो बजे के करीब बालू माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए हाईवा संख्या JH 01EG 6013 और हाईवा संख्या JH 01EF 1333 को जब्त कर लिया है. बताया जा रहा है कि ये गाड़ी तोरपा से रांची जा रही थी.

इस मामले को लेकर खनन इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. कुछ दिन पहले तक जमशेदपुर और खूंटी का प्रभार होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही थी. लेकिन अब पोस्टिंग यहां होने के बाद जल्द ही अवैध खनन पर रोक लगा दी जाएगी. खनन विभाग ने जब्त हाइवा के खिलाफ खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4,21 झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली के नियम 54, The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule 2017 के नियम 7,9 और IPC की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.