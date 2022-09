खूंटीः दुर्गोत्सव का उत्साह चरम पर है. दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल की सजावट और व्यवस्था को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है. शनिवार को विधिवत रूप से बेलवरण के साथ मां दुर्गा की पूजा आरंभ हो जाएगी. इसके लिए खूंटी में दुर्गा पूजा के मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में कमी को लेकर पूजा समितियों में नाराजगी (lack of security from administration in Durga Puja) नजर आ रही है.

खूंटी में दुर्गा पूजा (Durga Puja in Khunti) को लेकर बाजारों में काफी भीड़ बढ़ती जा रही है. वहीं पूजा पंडालों की साज सज्जा के कार्य को भी कारीगर अंतिम रूप देने में जुटे हैं. पूजा के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष की तरह रुट डाइवर्ट कर शहर की भीड़ को नियंत्रित किया जाता है. शहर के दुर्गा पूजा समिति से जुड़े स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत के साथ अपनी अपनी राय साझा (Committee angry due to lack of security) की. उन्होंने कहा कि शहर में भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए. इस पर जिला प्रशासन द्वारा बाइपास सुविधा बहाल करने की प्रक्रिया अब तक दिखाई नहीं पड़ रही है. साथ ही ऊपर चौक और नीचे चौक में ट्रैफिक सिग्नल के कारण वाहनों की लंबी कतार लग जाती है. इसको लेकर प्रशासन ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है.

हाल के दिनों में सड़कों में वाहनों की भीड़ से कई दुर्घनाओं में लोगों की जान तक जा चुकी है. वहीं कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करने की भी नौबत आती रही है. दुर्गा पूजा को लेकर जल्द रुट डायवर्ट नहीं किया गया तो पूजा में व्यवधान पैदा हो (Puja pandal security) सकता है. हालांकि पूजा समिति के स्वयंसेवक भक्तों को कतारबद्ध कर माता रानी के दर्शन के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं. लेकिन पुलिस प्रशासन के सहयोग के बिना भीड़ और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना मुश्किल होगा.