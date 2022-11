खूंटीः राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा होने वाला है. इसको लेकर खूंटी में उनका कार्यक्रम तय किया गया है. जिला में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां जोरशोर से की जा रही (preparations for President visit in Khunti) हैं. इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित आईजी, आईजी अभियान, डीआईजी के साथ कई पदाधिकारी मंगलवार को खूंटी पहुंचे (Chief Secretary and DGP visit in Khunti) हैं. खूंटी के बिरसा कॉलेज परिसर के फुटबॉल मैदान में राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है. उन्होंने बिरसा कॉलेज परिसर का जायजा लिया. इसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी समेत पूरा महकमा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू के लिए रवाना हो गया है.