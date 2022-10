जामताड़ा: दीपावली और काली पूजा को लेकर तैयारी अंतिम चरण पर जोर शोर से है (Market Prepration for Diwali 2022 in Jamtara). धनतेरस के दिन से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा मसलन दीपावली, काली पूजा (Kali Puja 2022) और फिर छठ पूजा (Chhath puja 2022). त्योहार में खरीदारी को लेकर बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है. बाजार गणेश मूर्ति, फुलझड़ी, पटाखों और अन्य सामानों से सज गया है.





जामताड़ा में दीपावली और काली पूजा की तैयारी जोर- शोर से की जा रही है (Prepration for Diwali and Kali Puja in Jamtara). बाजार सामानों से सज गए हैं और लोग खरीदारी में भी जुट गए हैं. अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग दीपोत्सव के लिए दीप, फुलझड़ी और अन्य सामानों की खरीदारी परिवार के साथ कर रहे हैं. लोग मिट्टी का बने दीपक की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी का दीपक शुभ माना जाता है.

खुशियों, फुलझड़ी और दीपों का त्योहार दीपावली. इस साल मिट्टी के बने दीपक दीपावली में काफी मात्रा में बाजार में दिख रहे हैं. इस कारोबार से जुड़े लोगों ने दीपों का अलग बाजार लगाया है. इस उम्मीद के साथ कि उन्हें अच्छी आमदनी होगी, लोग मिट्टी का बना दिए ज्यादा खरीदेंगे लेकिन मिट्टी के कारोबारी और विक्रेताओं का कहना है कि जितना उम्मीद किए थे उतनी बिक्री नहीं हो पा रही है. लोग पूजा पाठ के लिए दीपक की खरीदारी कर रहे हैं लेकिन कम मात्रा में.मिट्टी से बने दीपक का हिंदू संस्कृति और धर्म में काफी विशेष महत्व दिया गया है. पूजा- पाठ में इसका इस्तेमाल काफी शुभ माना जाता है. स्थानीय मंदिर के पुरोहित आचार्य मिट्टी के बने दीपक की विशेषता के बारे में बताते हैं कि मिट्टी के बने दीपक से देवता खुश होते हैं और मिट्टी का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है.

दीपावली, काली पूजा को लेकर जहां बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है. बाजार पटाखों और फुलझड़ियों से सज गया है वहीं दूसरी ओर काली पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरम पर है. मूर्तिकार मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं. साथ ही भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है.