गुमलाः जिला में अपराधियों की हनक कम होती नजर नहीं आ रही है. इन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ रहा है मानो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी डर नहीं रहा. कुछ ऐसा ही मामला गुमला जिला के कुरूम गढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है और अपराधियों की इस हैवानियत का शिकार हुआ है, ग्रामीण प्रताप महतो.

गुमला में फायरिंग (Firing in Gumla) से कुरूम गढ़ थाना के मारवा निवासी ग्रामीण प्रताप महतो (पिता परदेसिया महतो) के कान में गोली लगी (criminals shot a person in ear in Gumla), इससे गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जिसकी सूचना मिलने के बाद राइटिंग थाना प्रभारी अमित कुमार मौके पर पहुंच शनिवार की सुबह छानबीन में जुट गए. घटना के विषय में आशंका जाहिर की जा रही है कि आपसी विवाद में अंजाम दिया गया हो. हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल कर रही है.

लेकिन जब पत्नी ने आवेदन में जो कुछ बताया उससे अपराधियों की दरिंदगी साफ नजर आई. घायल प्रताप की पत्नी सुमंती देवी ने बताया है कि शुक्रवार शाम के करीब 8:00 बजे प्रताप महतो के घर एक अज्ञात व्यक्ति अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर पहुंचा. अज्ञात शख्स ने प्रताप को धमकी दी और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी. इतना ही नहीं उसे अपने साथ ले जाने के लिए अज्ञात व्यक्ति ने प्रताप के हाथ-पैर बांधकर अपनी बाइक से बांधकर बैठ गया. वो प्रताप को अपने साथ रायडीह थाना क्षेत्र के सोपो जंगल ले गया. पहले तो अज्ञात व्यक्ति ने प्रताप की लाठी-डंडे से पिटाई की. अपराधी का जब इतने से मन नहीं भरा तो उसके कान में गोली मारी. प्रताप की कान में गोली लगने से वो बेहोश हो गया. इधर अज्ञात अपराधी द्वारा प्रताप को मरा हुआ समझकर मौके से फरार गया.



इस घटना के तीन से चार घंटे के बाद प्रताप को होश आया तो वो जख्मी हालत में पैदल ही रायडीह अस्पताल पहुंचा. जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में भर्ती होने के बाद शनिवार की सुबह उसके कान से गोली निकाली गई. इसके बाद पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद रायडीह थाना प्रभारी अमित कुमार मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए. हालांकि फिलहाल घटना के असल कारण और किसके द्वारा अंजाम दी गई है, इसका खुलासा नहीं हो सका है. बता दें कि परदेसिया अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र मारवा का रहने वाला है, जहां पूर्व में सब जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था. वहीं प्रताप की पत्नी सुमंती ने बताया है कि वह बच्चे को पढ़ाने के लिए गुमला के चेटर में रहती है. घटना की जानकारी शनिवार सुबह प्रताप ने सदर अस्पताल से फोन पर दी.