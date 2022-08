गुमलाः जिले के कामडारा (kamdara police station )में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद पिता ने अपने 4 माह के नवजात को खेत के एक पानी भरे गड्डे में डुबो कर मार दिया(Father killed his son in Gumla). घटना गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र(kamdara police station ) अंतर्गत पोकला रेलवे स्टेशन जाने वाली पक्की पथ के समीप बरदानाला के समीप की है. मृतक नवजात का नाम सोनु जाट है. वहीं आरोपी पिता सत्येन्द्र जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.





घटना के संबंध में कामडारा थानेदार(kamdara police station ) कौशलेंद्र कुमार ने बताया की खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र के गांव मरचा बानाबीरा की लक्ष्मी तोपनो की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व हरियाणा के सत्येन्द्र के साथ हुई थी. उसकी दो संतान जिनमें एक 2 वर्ष की लड़की पल्लवी और 4 माह का नवजात सोनु थे. बुधवार को पति पत्नी और बच्चे हरियाणा से अपने घर मरचा बानाबीरा पहुंचे. यहां पत्नी अपने पति को ससुर के साथ काम करने के लिये बोली तो पति ने काम करने से इंकार कर दिया. इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया.

जिसके बाद पत्नी लक्ष्मी बोली की हम यहां दोनों बच्चों को कैसे पालेंगे. तुम इसे हरियाणा ले जाओ मैं अपने घर पर रहूंगी. इस पर पति सत्येंद्र जाट अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया और पोकला स्टेशन जाने वाली पक्की सड़क किनारे अवस्थित बरदानाला के समीप पानी भरे गड्डे में नवजात को डुबो कर मार दिया(Father killed his son in Gumla) और दो घंटे बाद फिर गड्डे से बच्चे के शव को निकाल गोद में लिये पोकला गेट में घुमने लगा. साथ में बेटी पल्लवी भी मौजूद थी. ग्रामीणों ने बच्चे के शव देख पुलिस को जानकारी दी और तत्काल कामडारा पुलिस पोकला पहुंच मासूम के हत्यारे आरोपी पिता को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिये वृहस्पतिवार को गुमला भेजा जायेगा.



नवजात की हत्या करने के बाद आरोपी पिता सत्येंद्र पाल ने फोन कर अपनी पत्नी की बहन को बताया की उसने नवजात की हत्या (Father killed his son in Gumla)कर दी है. इस पर पत्नी लक्ष्मी बदहवास हो कर अपने घर से भागते हुये पोकला पहुंची. जहां बच्चे के शव को देखते ही उसका रो रो कर बुरा हाल है. आरोपी पिता सत्येंद जाट हरियाणा के जिला चरखीदादरी के गांव ब्रिकला का रहने वाला है.