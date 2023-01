गोड्डाः ये जिला हादसों का शहर बनता जा रहा है, इलाके में तेज रफ्तार का कहर बदस्तूर जारी है. गोड्डा भागलपुर मार्ग पकड़िया में स्कोर्पियो और बाइक की टक्कर दो व्यक्ति की मौत हो गयी, ये दोनों गोड्डा अडाणी पावर प्लांट में काम करते थे (Godda Adani Power Plant employees died).

गोड्डा में सड़क दुर्घटना (Road accident in Godda) को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवार अडाणी पावर प्लांट से ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान पकड़िया के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने इन बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क से काफी दूर जाकर गिरी और उसके परखच्चे उड़ गए. वहीं स्कोर्पियो भी आगे बिजली खंभे से जा टकराई. इस भीषण हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गयी (Accident in Godda two died) जबकि हादसे में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी जख्मी हो गया.



हादसे में मरने वालों की पहचान कर ली गयी है, ब्रह्मदेव पंडित गोड्डा के लहेरी टोला निवासी था, वो घर का इकलौता लड़का था. वहीं दूसरा व्यक्ति विनोद बताया जा रहा है, जिसकी अस्पताल में पहुंचने पर मौत हो गयी, वो साहिबगंज का रहने वाला था. ये सभी अडाणी पावर प्लांट में नौकरी करते थे. गोड्डा में लगातार हादसे हो रहे है. पिछले पांच दिन में चार लोगों की जान सड़क हादसे मे जा चुकी है. इधर कुछ दिनों से भागलपुर-पीरपैंती मार्ग पर पंजवारा-गोड्डा के बीच हादसों की संख्या में तेजी आयी है. इसके पीछे की वजह यह है कि अडाणी पावर प्लांट के कर्मियों की वजह से ड्यूटी को लेकर यहां भीड़ काफी होती है.

गोड्डा के लिए दर्दनाक रहा है साल 2022ः गुजरा हुआ साल गोड्डा को सड़क हादसों का दर्द देकर गया है. वर्ष 2022 में जिला में कुल 120 हादसे हुए, जिसमें 100 लोगों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल हैं. जनवरी 2022 में 7 हादसे हुए, जिसमें 4 ने अपनी जान गंवा दी. वहीं फरवरी में हुए 13 हादसों में 11 की मौत हुई. 11 सड़क दुर्घटना मार्च में हुई, जिसमें 8 लोगों की जान गई, वहीं अप्रैल के महीने में हुए 13 हादसों में 12 लोगों की मौत हुई. वहीं मई में कुल 13 हादसे में 10 की जान गई. जून में 14 हादसे हुए, जिसमें 13 की मौत हो गई. जुलाई में 6 सड़क दुर्घटना में 8 ने अपनी जान गंवाई. अगस्त में कुल 7 सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई. सितंबर में हुए 6 सड़क हादसे में 6 की मौत हो गई. अक्टूबर में 10 हादसे हुए, जिसमें 8 लोगों की जान गई. नवंबर में हुए 12 सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और दिसंबर में 9 हादसे हुए, जिसमें 5 की मौत हुई.