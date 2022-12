गोड्डाः जिले के पथरगामा में सुबह सुबह बाबूपुर शिव मंदिर के समीप गोड्डा की ओर से महागामा जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी(accident in godda). हालांकि सभी कार सवार बाल-बाल बच गए. मौके पर पथरगामा पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है. जानकारी के अनुसार कार से साइड ले रहे पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई. दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क के किनारे दूर जा गिरी.

गोड्डाः इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 के आखिरी लीग में सिमडेगा ने पलामू को हरा दिया. गोड्डा के गांधी मैदान में आयोजित अंडर 14 जोनल लीग मैच में सिमड़ेगा की टीम ने पलामू को 145 रनो से पराजित किया. पहले खेलते हए निर्धारित 40 ओवर में सभी विकेट खोकर सिमडेगा ने 249 रन बनाये. जवाबी पारी खेलते हुए पलामू की पुरी टीम महज 104 रन पर आउट हो गयी. सिमड़ेगा की ओर से फैजन खान ने 63, अंश घोष ने 59 और पंकज कुमार ने 43 रन बनाए. वहीं गेंदवाजी में श्रेयस जैन ने शानदार 6 विकेट और पंकज कुमार ने 4 विकेट लिए. वहीं पलामू की तरफ से सफल गेंदवाज आशीष गुप्ता ने दो विकेट. मौके पर jsca ऑब्जर्वर रणजी खिलाडी मनोज यादव और गोड्डा जिला क्रिकेट संघ सचिव रंजन यादव द्वारा बेस्ट प्लेयर को पुरस्कृत किया गया. ज्ञात हो कि अपने सभी लीग जीतकर हजारीबाग पहले ही सुपर सिक्स में पहुच गया है.

गोड्डाः जिले में रणजी क्रिकेटर और अंडर 19 के चीफ सेलेक्टर मनोज यादव ने गोड्डा में खिलाड़ियों को क्रिकेटिंग शॉर्ट के गुर सिखाए. इस दौरान जिले के नए होनहार खिलाडी ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि अभी से खिलाड़ी लगातार मेहनत के साथ तकनीक और अभ्यास पर ध्यान देंगे तो काफी नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और फिर झारखंड क्रिकेट अकादमी के द्वारा इन खिलाड़ियों को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा. झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अब स्कूली स्तर पर प्रतियोगिताएं हरेक जिला स्तर पर आयोजित कर रही है. इसका उद्देश्य छोटे और निचले स्तर से खिलाड़ी सामने आएंगे. साथ ही गोड्डा क्रिकेट अकादमी द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण की प्रशंसा की.

गोड्डाः 35वीं जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने गोड्डा से टीम रवाना हुई. गोड्डा के खिलाड़ियों से झारखंड की पूरी टीम बालक व बालिका वर्ग की सजी हुई है. कोलकत्ता में आज से 28 दिसंबर तक यह प्रतियोगिता आयोजित होगी. नेटबॉल संघ और खिलाड़ियों के परिजनों ने गोड्डा रेलवे स्टेशन से टीम को रवाना किया. वहीं बता दें कि पिछले दिनों रांची के रातू में आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में गोड्डा की टीम चैम्पियन।रही थी. इसके बाद झारखंड की पूरी टीम गोड्डा के खिलाड़ियों से पूरी हुई. इसी हफ्ते हरियाणा में बालिका वर्ग की टीम ने सबजूनियर वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर राज्य को गौरवान्वित किया था. टीम में बतौर कोच राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनालिसा और गुंजन झा शामिल हैं.

बोकारोः रेलवे साइडिंग में बीकेबी सहित अन्य कई कंपनी काम कर रही हैं. सिवनडीह और आसपास के लोगों ने रेलवे साइडिंग के काम को बंद कराते हुए वहां चल रहे ओवरलोडिंग और होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला है. विगत काफी समय से कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग के काम में लगे ओवरलोडिंग ट्रकों और कोयले को तोड़ने वाली क्रशर मशीन से निकलने वाले डस्ट और धूल से वातावरण प्रदूषित हो रहा है. जिसके खिलाफ यहां के स्थानीय लोग आवाज उठाते आए हैं. शनिवार को काफी संख्या में लोगों ने रेलवे साइडिंग पहुंचकर यहां पर चल रहे कार्यों का विरोध किया. ओवरलोडिंग चलने वाली गाड़ियों और गलत तरीके से क्रशर मशीन लगाकर कोयले का कारोबार करने वालों के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने की बात कही. स्थानीय लोगों ने कहा कि हम प्रशासन को लिखित सूचना देंगे अगर 10 दिनों के अंदर इस पर रोक नहीं लगी तो हम लोग सांकेतिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

बोकारोः नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए 10 किलोमीटर का वॉकथॉन का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया. इसकी थीम थी Bokaro say's no to drugs. इस वॉकथॉन में जिले के अधिकारियों और जवानों ने 10 किलोमीटर तक दौड़ लगाई. बोकारो हवाई अड्डे से पत्थर कट्टा चौक होते हुए गांधी चौक सहित नया मोड़ के साथ-साथ सभी दौड़ लगाते हुए समाहरणालय तक पहुंचे. इस मौके पर एसपी चंदन झा, डीडीसी कृति श्री और बोकारो के सीआरपीएफ कमांडेंट कमलेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे. अधिकारियों ने कहा कि जिस तरीके से नशा बड़ों से लेकर युवाओं को अपनी जद में ले रहा है. ऐसे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि लोग नशा से दूर रहे. क्योंकि नशा ही नाश का कारण बनता है और कई गंभीर बीमारियों को जन्म देता है.

बोकारोः गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड डीआईजी जितेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे. इस कार्यशाला में कोयला क्षेत्र के डीआईजी, बोकारो एसपी, डीडीसी समेत जिले के तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे. कार्यशाला में जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की गई. बेहतर तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके इस पर भी चर्चा की गई. उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि जिले में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस सप्ताह मनाया जा रहा है इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर किया जाए.

चतराः जिले के थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को नई जिंदगी देने की दिशा में जिले के रक्तविरों ने मदद का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है. रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में सिमरिया डिग्री कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. शिविर के दौरान 30 से अधिक छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया. रक्तदान को लेकर रेड क्रॉस का रक्त कलेक्शन वैन कॉलेज पहुंचा. शिविर का उदघाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी ने किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बढ़कर नहीं है कोई बड़ा काम. उन्होंने कहा कि अगर हमारे दिए गए रक्त से किसी की जान बच सकती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है. मौके पर उन्होंने डिग्री कालेज का निरीक्षण भी किया. इस दौरान उपाध्यक्ष ने कॉलेज के छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉलेज को निजी मद से 70 हजार की लागत से दो कंप्यूटर सेट प्रदान किया.

देवघरः जिले में आदिवासी छात्रों द्वारा रबिका हत्याकांड को लेकर स्थानीय टावर चौक पर कैंडल मार्च निकाला. बता दें कि साहिबगंज के बोरियों में अंजाम दिए गए रबिका पहाड़ीन हत्याकांड को लेकर आदिवासी छात्र सड़क पर उतर आए हैं. इसी कड़ी में देवघर के टावर चौक पर आदिवासी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और रबिका के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की. रबिका पहाड़िन हत्याकांड में अपना विरोध दर्ज कराने टावर चौक पर पहुंचे आदिवासी छात्रों का कहना था कि अभी हाल में ही दिल्ली से श्रद्धा हत्याकांड का मामला सामने आया था. जिसके ठीक बाद साहिबगंज के बोरियों में रबिका की निर्मम हत्या कर दी गई. इससे पहले भी दुमका में भी इसी तरह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. ऐसे में अगर हेमंत सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकती और आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर लगाम नहीं लगा सकती तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए. इतना ही नहीं इन आदिवासी छात्रों ने हेमंत सरकार पर नियोजन नीति से लेकर तमाम मुद्दों पर फेल होने का आरोप लगाया है.

जमशेदपुरः एक्सएलआरआइ में 43वें मैक्सी फेयर का आयोजन 21 और 22 जनवरी को होगा. मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ एक्सएलआरआइ ( मैक्सी ) की ओर से आयोजित इस मेले में शहर के करीब 10,000 लोग शामिल होंगे. इस दौरान शहर के बच्चों की रचनात्मक दक्षता के लिए आर्ट अटैक, शहर की ब्यूटी और ब्रेन की परख करते हुए मिस्टर एंड मिस जमशेदपुर, डांस मेनिया के जरिए नृत्यकला, खाना-पकाना के साथ दिल जीतने के लिए मास्टर शेफ, बच्चों के लिए फैशन और डांस शो के अलावा और भी बहुत कुछ आयोजित किए जाएंगे. कुछ प्रतियोगिताएं सभी आयुवर्ग के लिए होंगी. वहीं फूड व अन्य मार्केटिंग स्टॉल के बीच सेल्फी कॉर्नर भी खास आकर्षण होगा. मैक्सी फेयर में देश की कई कंपनियों के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं के साथ शामिल होंगे. जबकि एक्सएलआरआइ के विद्यार्थी शहर के लोगों के दिमाग पर खेल-खेल में रिसर्च करेंगे. इसके बाद जो भी उभर कर सामने आता है, उस पर समेकित रूप से एक्सएलआरआइ के विद्यार्थी रिसर्च कर कंपनियों को सौंपेंगे. गौरतलब है कि वर्ष 1979 से लगातार मैक्सी फेयर का आयोजन किया जा रहा है. दो दिनों के इस आयोजन में शहर के लोगों के मनोरंजन के लिए देश के कई कलाकार एक्सएलआरआइ कैंपस पहुंचेंगे.

गोड्डाः नवजात को किसी कीमत पर लावारिस की तरह फेके नही उन्हें बाल संरक्षण गृह या फिर पालना में डाल दे क्योंकि जीवन सबका जरूरी है. जिला बाल संरक्षण इकाई गोड्डा द्वारा गोड्डा जिला में नवजात शिशुओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए 'पालना' पहल की शुरुआत की गयी है. बाल संरक्षण अधिकारी विकास चंद्र ने जानकारी दी कि ऐसे व्यक्ति या परिवार जो परिस्थितिवश बच्चे का त्याग करना चाहते हैं, वे बच्चे को लावारिश अवस्था में न फेंके, वे बाल कल्याण समिति को अभ्यर्पित कर सकते हैं. यदि वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते तो, पालना में बच्चे को रख जाए, कोई उनसे उनकी पहचान व जानकारी नहीं लेगा. पालना पर बच्चे रखे जाने की सूचना पर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर नियमानुसार दत्तकग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर एक उपयुक्त, सक्षम एवं जिम्मेवार परिवार को बच्चे को सौंप दिया जाएगा. इस तरह से बच्चे की जान भी बच जायेगी और उसे एक वैकल्पिक परिवार भी मिल जायेगा. प्रथम चरण में, सदर अस्पताल गोड्डा एवं प्रखंडों के सामुदायिक सास्थ्य केंद्रों पर पालना अधिस्थापित किया गया है.

गोड्डाः जिले के डीआरडीए सभागार में जिलास्तरीय एक दिवसीय जीवनांक संबंधी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत देश भर में शत-प्रतिशत निबंधन का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति, परिवार, समाज देश हर स्तर पर विशेष प्रयास की आवश्यकता है इस लक्ष्य की प्राप्ति में गैर सरकारी संस्थानों स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका अहम होगी. इस प्रशिक्षण के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जानकारी दी गयी. ताकि सही तरीके से जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन किया जा सके. उक्त कार्यक्रम में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि जन्म मृत्यु का निबंधन अति आवश्यक है. परिवार में हुए जन्म मृत्यु की सूचना 21 दिनों के अंदर अपने पंचायत या नगर परिषद कार्यालय में देकर निबंधन कराएं एवं निशुल्क प्रमाण पत्र पाए. इस कार्य हेतु अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका, सहिया का भी सहयोग लिया जा सकती है. 21 दिनों के बाद विलंब शुल्क के साथ निबंधन का भी प्रावधान है. सरकारी अस्पताल में घटित जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र उसी सरकारी अस्पताल में निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है.