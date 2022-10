गोड्डा: जिला में बैंककर्मी से लूट की वारदात (loot from bank employee in godda) हुई है. जिसमें अपराधी 60 हजार लूटकर भाग रहे थे. लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बिहार की सीमा को सील कर उन तीनों अपराधियों (Bank Robbers Arrested by Godda Police) को दबोच लिया है. अब पुलिस मामले की आगे की छानबीन में जुट गई है.

यह भी पढें: गोड्डा में बहन पर भाई को था शक, कर दी हत्या



क्या है पूरा मामला: बंधन बैंक के कर्मी राशि का कलेक्शन कर आ रहे थे. इसी दौरान काले रंग की बाइक में सवार तीन अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. जिसमें वो कर्मचारी के हाथ से नोटों से भरा बैग लेकर फरार (robbery from bank employee) हो गए. इस बैग में 60 हजार रुपया कैश मौजूद था. पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही बिहार की सीमा को सील करते हुए पड़ोसी राज्य बिहार के थाना धोरैया को सूचित कर अलर्ट कर दिया गया. इससे पहले भी निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी लूट के शिकार होते रहे हैं. लेकिन इस बार तत्काल कार्रवाई से पुलिस को सफलता हाथ लगी है. वहीं पुलिस गिरफ्तार अपराधियों का इतिहास खंगालने में जुट गई है.