गोड्डावासियों द्वारा खिलाड़ियो का स्वागत

गोड्डा: झारखंड को अपने दम पर तीसरी बार गोड्डा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाया है. इस गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि पर गोड्डा के लोगों ने अपने होनहार खिलाड़ियों का भव्य स्वागत (Godda netball players welcome) किया. दरअसल गोड्डा के खिलाड़ियों से सजी झारखंड की टीम ने हरियाणा के भिवानी में आयोजित राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता (Sub Junior National Netball Championship) में ब्रॉन्ज मैडल हासिल कर तीसरा स्थान (Jharkhand 3rd Rank in Netball Championship) प्राप्त किया है.

यह पहला मौका नहीं है. इससे पहले भी गोड्डा के खिलाड़ियों से सजी पूरी टीम ने झारखंड को बालिका वर्ग में कांस्य और बालक वर्ग ने एक बार रजत पदक दिलाया है. गौरतलब है कि सभी खिलाड़ी गांव के गरीब और आदिवासी परिवारों से आते हैं और इन्हें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है. ये गोड्डा के आमजनों से चंदा करके खेलने जाते हैं. सच कहें तो इनके सारे खर्चे नेटबॉल संघ के प्रयासों से जमा किये गए दान पुण्य से होते हैं.



इससे पिछली बार जब टीम जीत कर लौटी थी तो कांग्रेस विधायक दीपिका पाण्डे सिंह ने सदन में मामला उठाया था. तब खेल मंत्री हफीजूल हसन ने सरकारी मदद और अन्य खेलों की तरह वजीफा देने का आश्वासन दिया था. लेकिन ये सारी बातें आश्वासनों तक ही सीमित रह गयी. जिला प्रशासन और खेल विभाग भी इन खेलो में नाम मात्र की रुचि नहीं लेता. इसके अलावा इनके कार्यक्रमो में उपस्थित होना भी जरूरी नहीं समझती.



ये उपेक्षा आज से नहीं काफी समय से चला आ रहा है. इसके बावजूद ये इन खिलाड़ियों का एकल प्रयास है, जो राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा और संघ के सचिव पूर्व राष्ट्रीय खिलाडी गुंजन झा के द्वारा तराशा जाता है. खेलने गए खिलाड़ियों का रेल भाड़ा से लेकर जूता और जर्सी तक का जुगाड़ संघ करता है. सवाल है कि आखिर नेटबॉल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता भारत सरकार के खेल मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित होती है.



खैर इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए गोड्डा के लोगों के प्रयास को खिलाड़ी सुनाए नहीं थके और कहा आप हमारा उत्साहवर्धन करें. हम आज ब्रॉन्ज और रजत लाये हैं आगे गोल्ड भी लाएंगी. देखते है प्रशासन कैसे नहीं एक दिन नींद से जगती है.