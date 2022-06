गोड्डाः जिला में महिला के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म (Gang rape in Godda) किया. इसको लेकर पुलिसिया कार्रवाई में दोनों आरोपी गिरफ्तार (two accused arrested) कर लिया गया है. ये पूरा मामला राजा भीठा थाना क्षेत्र का है. पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. गोड्डा जिला के राजा भीठा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक महिला पहाड़ से नीचे उतर रही थी. इसी दौरान दो युवकों ने महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना (Gang rape in Godda) को अंजाम दिया है. इसकी जानकारी पीड़ित महिला ने घर आकर अपने परिजनों को दी. वहीं इसके बाद महिला ने थाना में मामला दर्ज कराया. साथ ही दोनों आरोपियों की शिनाख्त भी की. इसके बाद दोनों ही आरोपियों को ललमटिया थाना क्षेत्र के बड़ा धाना बिंदी गांव से गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों में राजू साह व जितेंद्र साह शामिल है. वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है.